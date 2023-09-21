“Було гучно”: реакція українських зірок на нічний ракетний обстріл України

Співачка NK. Instagram: kamenskux

Сьогодні, 21 березня, вночі майже вся Україна не спала через масований ракетний обстріл РФ. По українським містам було випущено 43 крилаті ракети.

Українські знаменитості також прокинулися під час тривоги, дехто з них відреагував на чергову терористичну атаку Росії у своїх соціальних мережах.

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Співачка Настя Каменських вранці опублікувала сторіс з ліжка, у якій подякувала силам ЗСУ та силам ППО за те, що цей ранок є.

Сторіс співачки NK. Instagram: kamenskux

Також співачка опублікувала допис, у якому згадала, що сьогодні святкують Міжнародний день миру, а також розповіла про сьогоднішню ніч.

"Сьогодні у Міжнародний День миру, наша Україна, на жаль, продовжує потерпати від нападів агресора. Після чергового ракетного обстрілу цивільні та житлові будинки зазнали важких пошкоджень, а найцінніше — життя, які щодня нахабно крадуть у наших людей і які щодня знаходяться під загрозою". — написала Каменських у дописі.

Співачка завершила пост надихаючими словами, що разом ми подолаємо все!

Катя Осадча

Після важкої ночі публікацію у своєму Instagram зробила і телеведуча Катя Осадча. Вона розповіла і показала наслідки нічних ракетних обстрілів, а також закликала не забувати про війну в Україні.

"Це нескінченний геноцид великої вільної країни. Залиште нас в спокої, нам не страшно ми просто стаємо зліші… Ми просимо людей в усьому світі не звикати до війни в Україні", — написала Осадча.

Аліна Шаманська

Телеведуча Аліна Шаманська у сторіс розповіла, що прокинулася від вибухів у сусідньому від неї районі. Після чергового гучного збиття все ж вирішила спуститися у паркінг, де пробула до закінчення тривоги.

Сторіс телеведучої Аліни Шаманської. Instagram: shamankaa

Сторіс телеведучої Аліни Шаманської. Instagram: shamankaa

З початку повномасштабного вторгнення Аліна разом з сином жила в Америці. Зараз повернулася в Україну, де займається записом свого нового YouTube проєкту.

Ілона Гвоздьова

Танцюристка Ілона Гвоздьова у сторіс розповіла, що під час повітряної тривоги вони з родиною спустилися у підвал свого будинку, адже недалеко від них було досить гучно.

Сторіс танцюристки Ілони Гвоздьової. Instagram: ilonagvozdeva

Коли спортсменка запитала у свого маленького сина Домініка, що відбувається на дворі, він відповів, що там "ракети".

Після тривоги родина вирушила спати.

Сторіс танцюристки Ілони Гвоздьової. Instagram: ilonagvozdeva

"Виснажена, розлючена, налякана. Пішла спати". — написала Ілона у сторіс.

Інші

Щодо нічної атаки у сторіс висловилися акторка Ольга Сумська, телеведучі Слава Дьомін, Тимур Мірошниченко, акторки Анна Саліванчук, Анна Кошмал, також блогерка Саша Бо.

Сторіс акторки Ольги Сумської. Instagram: olgasumska

Сторіс ведучого Слави Дьоміна. Instagram: slavademin_official

Сторіс ведучого Тімура Мірошниченка. Instagram: timur.miroshnychenko

Сторіс блогерки Саші Бо. Instagram: sashaabo

Cторіс акторки Анни Кошмал. Instagram: smorkovkina

Нагадаємо, ми розповідали, як почувається постраждала в наслідок атаки 9-річна дівчинка. І показували відео ракетного удару по Черкасах, яке з'явилося у мережі.