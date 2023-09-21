"Было громко": реакция украинских звезд на ночной ракетный обстрел Украины

Певица NK. Instagram: kamenskux

Сегодня, 21 марта, ночью почти вся Украина не спала из-за массированного ракетного обстрела РФ. По украинским городам было выпущено 43 крылатых ракеты.

Украинские знаменитости также проснулись во время тревоги, некоторые из них отреагировали на очередную террористическую атаку России в своих социальных сетях.

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Певица Настя Каменских утром опубликовала историю с постели, в которой поблагодарила силы ВСУ и силы ПВО за то, что это утро есть.

История певицы NK. Instagram: kamenskux

Также певица опубликовала пост, в котором вспомнила, что сегодня празднуют Международный день мира, а также рассказала о сегодняшней ночи.

"Сегодня в Международный День мира, наша Украина, к сожалению, продолжает страдать от нападений агрессора. После очередного ракетного обстрела гражданские и жилые дома получили тяжелые повреждения, а самое ценное — жизнь, которую ежедневно нагло воруют у наших людей и которая ежедневно находится под угрозой" . — написала Каменских в публикации.

Певица завершила пост вдохновляющими словами, что вместе мы преодолеем все!

Катя Осадчая

После тяжелой ночи публикацию в своем Instagram сделала и телеведущая Катя Осадчая. Она рассказала и показала последствия ночных ракетных обстрелов, а также призвала не забывать о войне в Украине.

"Это бесконечный геноцид большой свободной страны. Оставьте нас в покое, нам не страшно мы просто становимся злее… Мы просим людей во всем мире не привыкать к войне в Украине", — написала Осадчая.

Алина Шаманская

Телеведущая Алина Шаманская в истории рассказала, что проснулась от взрывов в соседнем от нее районе. После очередного громкого сбития все же решила спуститься в паркинг, где пробыла до окончания тревоги.

История телеведущей Алины Шаманской. Instagram: shamankaa

История телеведущей Алины Шаманской. Instagram: shamankaa

С начала полномасштабного вторжения Алина вместе с сыном жила в Америке. Сейчас вернулась в Украину, где занимается записью своего нового YouTube проекта.

Илона Гвоздева

Танцовщица Илона Гвоздева в истории рассказала, что во время воздушной тревоги они с семьей спустились в подвал своего дома, ведь недалеко от них было довольно громко.

Сторос танцовщицы Илоны Гвоздевой. Instagram: ilonagvozdeva

Когда спортсменка спросила у своего маленького сына Доминика, что происходит во дворе, он ответил, что там "ракеты".

После тревоги семья отправилась спать.

Сторос танцовщицы Илоны Гвоздевой. Instagram: ilonagvozdeva

"Истощенная, разъяренная, испуганная. Пошла спать". – написала Илона в истории.

Другие

Относительно ночной атаки в историях высказались актриса Ольга Сумская, телеведущие Слава Демин, Тимур Мирошниченко, актрисы Анна Саливанчук, Анна Кошмал, также блоггерша Саша Бо.

История актрисы Ольги Сумской. Instagram: olgasumska

История ведущего Славы Демина. Instagram: slavademin_official

История ведущего Тимура Мирошниченко. Instagram: timur.miroshnychenko

История блоггерши Саши Бо. Instagram: sashaabo

История актрисы Анны Кошмал. Instagram: smorkovkina

Напомним, мы рассказывали, как чувствует себя пострадавшая в результате атаки 9-летняя девочка. И показывали видео ракетного удара по Черкассам, которое появилось в сети.