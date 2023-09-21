"Было громко": реакция украинских звезд на ночной ракетный обстрел Украины
Сегодня, 21 марта, ночью почти вся Украина не спала из-за массированного ракетного обстрела РФ. По украинским городам было выпущено 43 крылатых ракеты.
Украинские знаменитости также проснулись во время тревоги, некоторые из них отреагировали на очередную террористическую атаку России в своих социальных сетях.
NK
Певица Настя Каменских утром опубликовала историю с постели, в которой поблагодарила силы ВСУ и силы ПВО за то, что это утро есть.
Также певица опубликовала пост, в котором вспомнила, что сегодня празднуют Международный день мира, а также рассказала о сегодняшней ночи.
"Сегодня в Международный День мира, наша Украина, к сожалению, продолжает страдать от нападений агрессора. После очередного ракетного обстрела гражданские и жилые дома получили тяжелые повреждения, а самое ценное — жизнь, которую ежедневно нагло воруют у наших людей и которая ежедневно находится под угрозой" . — написала Каменских в публикации.
Певица завершила пост вдохновляющими словами, что вместе мы преодолеем все!
Катя Осадчая
После тяжелой ночи публикацию в своем Instagram сделала и телеведущая Катя Осадчая. Она рассказала и показала последствия ночных ракетных обстрелов, а также призвала не забывать о войне в Украине.
"Это бесконечный геноцид большой свободной страны. Оставьте нас в покое, нам не страшно мы просто становимся злее… Мы просим людей во всем мире не привыкать к войне в Украине", — написала Осадчая.
Алина Шаманская
Телеведущая Алина Шаманская в истории рассказала, что проснулась от взрывов в соседнем от нее районе. После очередного громкого сбития все же решила спуститься в паркинг, где пробыла до окончания тревоги.
С начала полномасштабного вторжения Алина вместе с сыном жила в Америке. Сейчас вернулась в Украину, где занимается записью своего нового YouTube проекта.
Илона Гвоздева
Танцовщица Илона Гвоздева в истории рассказала, что во время воздушной тревоги они с семьей спустились в подвал своего дома, ведь недалеко от них было довольно громко.
Когда спортсменка спросила у своего маленького сына Доминика, что происходит во дворе, он ответил, что там "ракеты".
После тревоги семья отправилась спать.
"Истощенная, разъяренная, испуганная. Пошла спать". – написала Илона в истории.
Другие
Относительно ночной атаки в историях высказались актриса Ольга Сумская, телеведущие Слава Демин, Тимур Мирошниченко, актрисы Анна Саливанчук, Анна Кошмал, также блоггерша Саша Бо.
Напомним, мы рассказывали, как чувствует себя пострадавшая в результате атаки 9-летняя девочка. И показывали видео ракетного удара по Черкассам, которое появилось в сети.