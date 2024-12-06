Melovin розповів про зради коханого

Було шість партнерів — Melovin розповів про зради хлопця
Український співак MELOVIN поділився із шанувальниками подробицями особистого життя. Артист зізнався, що партнер зраджував йому.
Про це він розповів в програмі "Ранок у великому місті".
Melovin про стосунки
Артист вперше привідкрив завісу особистого життя. Він пережив зраду свого коханого. Melovin побачив, як його партнер спілкується з іншими в застосунку для знайомств.
"Це були стосунки з хлопцем. Вони закінчилися у травні. Просто побачив, що він сидів у застосунку, а там 10 листувань з людьми. Були зустрічі й шість партнерів водночас. Мені щастить, я завжди дізнаюсь таку інформацію. Я ще той Шерлок, і немає сенсу мене дурити", — поділився артист.
Melovin додав, що його колишній мріє стати публічною людиною і тому не хоче псувати йому життя та розкривати його ім'я. Артисту досі боляче від пережитого.
Нагадаємо, співак MELOVIN розсекретив подробиці свого особистого життя. Також зірка розповідав про свій найбільший гонорар.
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