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Было шесть партнеров — Melovin рассказал об изменах парня

6 декабря 2024 16:45
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Melovin рассказал об изменах любимого
Певец MELOVIN. Фото: instagram.com/melovin_official
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинский певец MELOVIN поделился с поклонниками подробностями личной жизни. Артист признался, что партнер изменял ему.

Об этом он рассказал в программе "Ранок у великому місті".

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Melovin об отношениях

Артист впервые приоткрыл занавес личной жизни. Он пережил предательство своего возлюбленного. Melovin увидел, как его партнер общается с другими в приложении для знакомств.

"Это были отношения с парнем. Они закончились в мае. Просто увидел, что он сидел в приложении, а там 10 переписок с людьми. Были встречи и шесть партнеров одновременно. Мне везет, я всегда узнаю такую информацию. Я еще тот Шерлок и нет смысла меня обманывать", — поделился артист.

Melovin добавил, что его бывший мечтает стать публичным человеком и потому не хочет портить ему жизнь и раскрывать его имя. Артисту до сих пор больно от пережитого.

Напомним, певец MELOVIN рассекретил подробности своей личной жизни. Также звезда рассказывал о своем самом большом гонораре.

Melovin отношения украинские звезды интервью измена

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