Cardi B розкрила свої витрати на місяць

Реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американська реперка Cardi B зіштовхнулась із хейтом через одну із реклам у своїй соцмережі. Зірку звинуватили у лицемірстві через те, що вона носить дорогий одяг, а підписникам радить китайські речі.

Зірка різко відповіла хейтерам на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Cardi B поставила на місце хейтерів

Нещодавно зірка поділилася з шанувальниками спонсорською рекламою китайського одягу Shein. Багатьох підписників обурило те, що зірка радить дешеві китайські речі та при цьому носить дорогі бренди.

"Люди кажуть, що я виживаю за рахунок угод з Shein та іншими брендами. Я хочу, щоб ви всі знали, що я можу прокинутися завтра, підписати контракт і мати половину з $65 мільйонів — або половину з $70 мільйонів на своєму рахунку", — заявила Cardi B.

Виконавиця продовжила вихвалятися своїм багатством та заявила, що витрачає "близько 3 мільйонів доларів на місяць".

Співачка показала скриншот текстового повідомлення, в якому йшлося про нібито укладену у вересні угоду з зіркою щодо гастролей.

У повідомленнях йшлося про те, що Cardi B будуть платити по 1 мільйону доларів за кожне шоу, тобто "загалом" 65 мільйонів доларів. Половину з цієї суми зірка отримає одразу після підписання контракту. Зірка не погодилась поки підписувати цю угоду.

Скриншот повідомлення до Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Реперка підкреслила, що текстові повідомлення були написані у вересні, коли в неї доволі розслаблений графік.

Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що інсайдери пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.