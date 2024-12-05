Cardi B розкрила свої витрати на місяць

Cardi B шокувала сумою, яку витрачає на місяць
Американська реперка Cardi B зіштовхнулась із хейтом через одну із реклам у своїй соцмережі. Зірку звинуватили у лицемірстві через те, що вона носить дорогий одяг, а підписникам радить китайські речі.
Зірка різко відповіла хейтерам на своїй сторінці в Instagram.
Cardi B поставила на місце хейтерів
Нещодавно зірка поділилася з шанувальниками спонсорською рекламою китайського одягу Shein. Багатьох підписників обурило те, що зірка радить дешеві китайські речі та при цьому носить дорогі бренди.
"Люди кажуть, що я виживаю за рахунок угод з Shein та іншими брендами. Я хочу, щоб ви всі знали, що я можу прокинутися завтра, підписати контракт і мати половину з $65 мільйонів — або половину з $70 мільйонів на своєму рахунку", — заявила Cardi B.
Виконавиця продовжила вихвалятися своїм багатством та заявила, що витрачає "близько 3 мільйонів доларів на місяць".
Співачка показала скриншот текстового повідомлення, в якому йшлося про нібито укладену у вересні угоду з зіркою щодо гастролей.
У повідомленнях йшлося про те, що Cardi B будуть платити по 1 мільйону доларів за кожне шоу, тобто "загалом" 65 мільйонів доларів. Половину з цієї суми зірка отримає одразу після підписання контракту. Зірка не погодилась поки підписувати цю угоду.
Реперка підкреслила, що текстові повідомлення були написані у вересні, коли в неї доволі розслаблений графік.
Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що інсайдери пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.
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