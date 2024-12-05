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Cardi B шокувала сумою, яку витрачає на місяць

5 грудня 2024 11:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Cardi B розкрила свої витрати на місяць
Реперка Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Американська реперка Cardi B зіштовхнулась із хейтом через одну із реклам у своїй соцмережі. Зірку звинуватили у лицемірстві через те, що вона носить дорогий одяг, а підписникам радить китайські речі.

Зірка різко відповіла хейтерам на своїй сторінці в Instagram.

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Нещодавно зірка поділилася з шанувальниками спонсорською рекламою китайського одягу Shein. Багатьох підписників обурило те, що зірка радить дешеві китайські речі та при цьому носить дорогі бренди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cardi B (@iamcardib)

"Люди кажуть, що я виживаю за рахунок угод з Shein та іншими брендами. Я хочу, щоб ви всі знали, що я можу прокинутися завтра, підписати контракт і мати половину з $65 мільйонів — або половину з $70 мільйонів на своєму рахунку", — заявила Cardi B.

Виконавиця продовжила вихвалятися своїм багатством та заявила, що витрачає "близько 3 мільйонів доларів на місяць".

Співачка показала скриншот текстового повідомлення, в якому йшлося про нібито укладену у вересні угоду з зіркою щодо гастролей.

У повідомленнях йшлося про те, що Cardi B будуть платити по 1 мільйону доларів за кожне шоу, тобто "загалом" 65 мільйонів доларів. Половину з цієї суми зірка отримає одразу після підписання контракту. Зірка не погодилась поки підписувати цю угоду.

Cardi B відповіла, скільки грошей витрачає щомісяця - фото 1
Скриншот повідомлення до Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Реперка підкреслила, що текстові повідомлення були написані у вересні, коли в неї доволі розслаблений графік. 

Нагадаємо, співачка ледве не втратила дитину. Також ми розповідали, що інсайдери пліткують про розлучення Cardi B з репером Offset.

соцмережі закордонні зірки Cardi B гроші витрати

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