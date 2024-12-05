Cardi B раскрыла свои расходы в месяц

Cardi B шокировала суммой, которую тратит в месяц
Американская рэпер Cardi B столкнулась с хейтом из-за одной из реклам в своей соцсети. Звезду обвинили в лицемерии за то, что она носит дорогую одежду, а подписчикам советует китайские вещи.
Звезда резко ответила хейтерам на своей странице в Instagram.
Cardi B поставила на место хейтеров
Недавно звезда поделилась с поклонниками спонсорской рекламы китайской одежды Shein. Многих подписчиков возмутило, что звезда советует дешевые китайские вещи и при этом носит дорогие бренды.
"Люди говорят, что я выживаю за счет сделок с Shein и другими брендами. Я хочу, чтобы вы все знали, что я могу проснуться завтра, подписать контракт и иметь половину $65 миллионов — или половину $70 миллионов на своем счете", — заявила Cardi B.
Исполнительница продолжила хвастаться своим богатством и заявила, что тратит "около 3 миллионов долларов в месяц".
Певица показала скриншот текстового сообщения, в котором говорилось о якобы заключенном в сентябре соглашении со звездой о гастролях.
В сообщениях говорилось, что Cardi B будут платить по 1 миллиону долларов за каждое шоу, то есть "в общем" 65 миллионов долларов. Половину этой суммы звезда получит сразу после подписания контракта. Звезда не согласилась пока подписывать это соглашение.
Рэперша подчеркнула, что текстовые сообщения были написаны в сентябре, когда у нее довольно расслабленный график.
Напомним, певица чуть не потеряла ребенка. Также мы рассказывали, что инсайдеры сплетничают о разводе Cardi B с рэпером Offset.
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