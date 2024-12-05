Cardi B раскрыла свои расходы в месяц

Рэпер Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Американская рэпер Cardi B столкнулась с хейтом из-за одной из реклам в своей соцсети. Звезду обвинили в лицемерии за то, что она носит дорогую одежду, а подписчикам советует китайские вещи.

Звезда резко ответила хейтерам на своей странице в Instagram.

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Недавно звезда поделилась с поклонниками спонсорской рекламы китайской одежды Shein. Многих подписчиков возмутило, что звезда советует дешевые китайские вещи и при этом носит дорогие бренды.

"Люди говорят, что я выживаю за счет сделок с Shein и другими брендами. Я хочу, чтобы вы все знали, что я могу проснуться завтра, подписать контракт и иметь половину $65 миллионов — или половину $70 миллионов на своем счете", — заявила Cardi B.

Исполнительница продолжила хвастаться своим богатством и заявила, что тратит "около 3 миллионов долларов в месяц".

Певица показала скриншот текстового сообщения, в котором говорилось о якобы заключенном в сентябре соглашении со звездой о гастролях.

В сообщениях говорилось, что Cardi B будут платить по 1 миллиону долларов за каждое шоу, то есть "в общем" 65 миллионов долларов. Половину этой суммы звезда получит сразу после подписания контракта. Звезда не согласилась пока подписывать это соглашение.

Скриншот сообщения в Cardi B. Фото: instagram.com/iamcardib/

Рэперша подчеркнула, что текстовые сообщения были написаны в сентябре, когда у нее довольно расслабленный график.

Напомним, певица чуть не потеряла ребенка. Также мы рассказывали, что инсайдеры сплетничают о разводе Cardi B с рэпером Offset.