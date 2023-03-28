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Чарльз III відмовив принцу Гаррі у зустрічі в Лондоні: що стало причиною

28 березня 2023 18:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Король Чарльз III та герцог Сассекський, принц Гаррі
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вперше після похорон Єлизавети II в вересні минулого року принц Гаррі повернувся до Великої Британії. Цей  візит ніде не анонсувався, тому став несподіванкою для підданих Сполученого Королівства. Втім, батько "біглого" принца, король Чарльз III не став зустрічатися з сином. 

Про це повідомляє видання The Mirror.

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Подробиці 

Герцог Сассекський бере участь у чотириденних судових слуханнях проти газети The Daily Mail і компанії Associated Newspapers, якій належить це видання. Разом із Гаррі позов подали співак Елтон Джон та інші знаменитості. 

Попри шестимісячну відсутність чоловік Меган Маркл радісно вітав папараці та не ховався від фотокамер. Вже відомо, що 38-річний герцог Сассекський не побачиться ані з батьком, ані зі старшим братом, принцом Вільямом. 

Джерело видання стверджує, що король "занадто зайнятий", щоб зустрітися зі своїм сином через свій напружений графік. Чарльз III мав бути у Франції для свого першого офіційного державного візиту за час його правління, але він був відкладений через заворушення в країні. Він залишився у Сполученому Королівстві, втім збирається вилітати до Німеччини.

Королівський письменник Річард Фіцвільямс сказав, що поява Гаррі була повним шоком для зіркової родини, враховуючи заплановані обов'язки його батька. 

"Проблема з цією появою полягає в тому, що це несподівана поява, а герцоги Сассекські (Меган Маркл та принц Гаррі. - Ред.) люблять дивувати. Вони завжди непередбачувані, і цього ніхто не очікував. Зрозуміло, що це не було заплановано, тому що Чарльз був би у Франції, а в середу він їде до Німеччини", — повідомив письменник.

Букінгемський палац повідомив, що напередодні Чарльз III не був у Віндзорі чи Лондоні, аби вітати Гаррі. Тим часом брат Гаррі, Вільям, на великодні канікули їде з міста з родиною. І намірів бачитися зі своїм скандальним родичем в нього не має. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Гаррі побився з Вільямом через Меган Маркл. Також ми розповідали, що принц Гаррі зізнався, що вбивав в Афганістані. 

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