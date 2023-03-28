Чарльз III отказал принцу Гарри во встрече в Лондоне: что стало причиной

Король Чарльз III и герцог Сассекский, принц Гарри

Впервые после похорон Елизаветы II в сентябре прошлого года принц Гарри вернулся в Великобританию. Этот визит нигде не анонсировался, потому стал неожиданностью для подданных Соединенного Королевства. Впрочем, отец "беглого" принца, король Чарльз III не стал встречаться с сыном.

Об этом сообщает издание The Mirror.

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Герцог Сассекский принимает участие в четырехдневных судебных слушаниях против The Daily Mail и компании Associated Newspapers, которой принадлежит это издание. Вместе с Гарри иск подали певец Элтон Джон и другие знаменитости.

Несмотря на шестимесячное отсутствие, муж Меган Маркл радостно приветствовал папарацци и не прятался от фотокамер. Уже известно, что 38-летний герцог Сассекский не увидится ни с отцом, ни со старшим братом, принцем Уильямом.

Источник издания утверждает, что король "слишком занят", чтобы встретиться со своим сыном из-за своего напряженного графика. Чарльз III должен был быть во Франции для своего первого официального государственного визита за время его правления, но он был отложен из-за беспорядков в стране. Он остался в Соединенном Королевстве, впрочем, собирается вылетать в Германию.

Королевский писатель Ричард Фицвильямс сказал, что появление Гарри было полным шоком для звездной семьи, учитывая запланированные обязанности его отца.

"Проблема с этим появлением состоит в том, что это неожиданное появление, а герцоги Сассекские (Меган Маркл и принц Гарри. — Ред.) любят удивлять. Они всегда непредсказуемы, и этого никто не ожидал. Понятно, что это не было запланировано, поэтому что Чарльз был бы во Франции, а в среду он едет в Германию", — сообщил писатель.

Букингемский дворец сообщил, что накануне Чарльз III не был в Виндзоре или Лондоне, чтобы приветствовать Гарри. Тем временем брат Гарри, Уильям, на пасхальные каникулы уезжает из города с семьей. И намерений видеться со своим скандальным родственником у него нет.

Напомним, ранее мы писали, что принц Гарри подрался с Уильямом из-за Меган Маркл. Также мы рассказывали, что принц Гарри признался, что убивал в Афганистане.