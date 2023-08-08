Мішель Андраде про співпрацю з Потапом – чи спілкуються вони зараз

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Молода українська співачка болівійського походження, телеведуча Мішель Андраде дала відверте інтерв’ю. Відома виконавиця розповіла про свою співпрацю з репером та продюсером Потапом, його колишньою дружиною Іриною Горовою та лейблом MOZGI.

Інтерв’ю за участі Мішель Андраде розмістили на каналі "GLOSTER FM" в YouTube.

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Відомо, що не так давно українська виконавиця болівійського походження активно співпрацювала з відомим репером Потапом та його колишньою дружиною Іриною Горовою. Але в них виникли проблеми зі взаєморозумінням, через що вона вирішила покинути лейбл MOZGI.

Співачка зазначила, що ці люди робили багато для неї, але вона цього просто не розуміла. Зараз вона не шкодує про те, що сталося, адже це дуже важливий досвід.

Українська співачка Мішель Андраде під час інтерв'ю Катерині Осадчій у програмі "Світське життя". Фото: скриншот з YouTube

Мішель Андраде зізналася, що вона хотіла виконувати зовсім інші пісні, але їй давали те, що точно слухатимуть люди. Через це вона почувала себе не у своїй тарілці. Після того, як співачка покинула лейбл MOZGI, вона випустила кілька власних пісень.

Стосунки співачки з учасниками лейблу MOZGI

Українська співачка зізналася, що вона дуже радіє тому, що вона змогла піти без скандалу. Сьогодні вона активно спілкується лише з колишнім солістом гурту "Время и Стекло" Позитивом. Що стосується інших учасників команди, то в них немає часу на спілкування та зустрічі.

Репер Потап, співачка Мішель Андраде та колишній соліст гурту "Время и Стекло" Позитив. Фото: ТСН

Мішель Андраде також зізналася в тому, які в неї стосунки з українським продюсером та репером Потапом. За думкою співачки, Потап міг на неї образитися через те, що вона покинула лейбл.

"З Потапом інша історія, він творча людина… Мені здається, що він образився на мене, тому що він вклав своє серце і свої гроші… Мені здається, що він досі тримає якусь образу всередині", — зазначила Мішель Андраде.

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