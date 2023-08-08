Мишель Андраде о сотрудничестве с Потапом – общаются ли они сейчас

Общается ли Мишель Андраде с Потапом после того, как она ушла из лейбла MOZGI
Молодая украинская певица боливийского происхождения, телеведущая Мишель Андраде дала откровенное интервью. Известная исполнительница рассказала о своем сотрудничестве с рэпером и продюсером Потапом, его бывшей женой Ириной Горовой и лейблом MOZGI.
Интервью с участием Мишель Андраде разместили на канале "GLOSTER FM" в YouTube.
Карьера Мишель Андраде
Известно, что недавно украинская исполнительница боливийского происхождения активно сотрудничала с известным рэпером Потапом и его бывшей женой Ириной Горовой. Но у них возникли проблемы со взаимопониманием, из-за чего она решила бросить лейбл MOZGI.
Певица отметила, что эти люди делали многое для нее, но она этого просто не понимала. Сейчас она не жалеет о случившемся, ведь это очень важный опыт.
Мишель Андраде призналась, что она хотела исполнять совсем другие песни, но ей давали то, что будут точно слушать люди. Поэтому она чувствовала себя не в своей тарелке. После того, как певица бросила лейбл MOZGI, она выпустила несколько песен.
Отношения певицы с участниками лейбла MOZGI
Украинская певица призналась, что она очень радуется тому, что она смогла уйти без скандала. Сегодня она активно общается только с бывшим солистом группы "Время и Стекло" Позитивом. Что касается других участников команды, то у них нет времени на общение и встречи.
Мишель Андраде также призналась в том, какие у нее отношения с украинским продюсером и рэпером Потапом. По мнению певицы, Потап мог на нее обидеться из-за того, что она бросила лейбл.
"С Потапом другая история, он творческий человек... Мне кажется, что он обиделся на меня, потому что он вложил свое сердце и свои деньги... Мне кажется, что он до сих пор держит какое-то оскорбление внутри", — отметила Мишель Андраде.
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