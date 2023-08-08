Мишель Андраде о сотрудничестве с Потапом – общаются ли они сейчас

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская певица боливийского происхождения, телеведущая Мишель Андраде дала откровенное интервью. Известная исполнительница рассказала о своем сотрудничестве с рэпером и продюсером Потапом, его бывшей женой Ириной Горовой и лейблом MOZGI.

Интервью с участием Мишель Андраде разместили на канале "GLOSTER FM" в YouTube.

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Известно, что недавно украинская исполнительница боливийского происхождения активно сотрудничала с известным рэпером Потапом и его бывшей женой Ириной Горовой. Но у них возникли проблемы со взаимопониманием, из-за чего она решила бросить лейбл MOZGI.

Певица отметила, что эти люди делали многое для нее, но она этого просто не понимала. Сейчас она не жалеет о случившемся, ведь это очень важный опыт.

Украинская певица Мишель Андраде во время интервью Екатерине Осадчей в программе "Світське життя". Фото: скриншот с YouTube

Мишель Андраде призналась, что она хотела исполнять совсем другие песни, но ей давали то, что будут точно слушать люди. Поэтому она чувствовала себя не в своей тарелке. После того, как певица бросила лейбл MOZGI, она выпустила несколько песен.

Отношения певицы с участниками лейбла MOZGI

Украинская певица призналась, что она очень радуется тому, что она смогла уйти без скандала. Сегодня она активно общается только с бывшим солистом группы "Время и Стекло" Позитивом. Что касается других участников команды, то у них нет времени на общение и встречи.

Рэпер Потап, певица Мишель Андраде и бывший солист группы "Время и Стекло" Позитив. Фото: ТСН

Мишель Андраде также призналась в том, какие у нее отношения с украинским продюсером и рэпером Потапом. По мнению певицы, Потап мог на нее обидеться из-за того, что она бросила лейбл.

"С Потапом другая история, он творческий человек... Мне кажется, что он обиделся на меня, потому что он вложил свое сердце и свои деньги... Мне кажется, что он до сих пор держит какое-то оскорбление внутри", — отметила Мишель Андраде.

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