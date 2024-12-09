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Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка

9 грудня 2024 06:52
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Джей Зі та Шон Комбс отримали звинувачення у згвалтуванні неповнолітньої
Beyonce та її чоловік Jay-Z. Фото: Instagram/Beyonce
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

До Федерального суду США надійшов поновлений позов у звинуваченні на адресу відомого репера Джей Зі (Jay-Z) та музичного продюсера Шона (P. Diddy) Комбса. Їх звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої на вечірці. 

Про це повідомляє Reuters.

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В чому суть звинувачень

Згідно з документами, що були подані до суду, позивач стверджує, що у 2000 році під час вечірки, організованої Шоном Комбсом (колишнім хлопцем Дженіфер Лопез), Джей Зі та Комбс зґвалтували 13-річну дівчину.

У позові йдеться про те, що Джей Зі та Шон Комбс ввели наркотики неповнолітній дівчині та зґвалтували її на вечірці після церемонії MTV Music Awards у 2000 році в Нью-Йорку.

Чоловіка співачки Бейонсе звинуватили у згвалтуванні підлітка - фото 1
Діти Бейонсе та Джей Зі. Фото: Фото: Instagram/Beyonce

Чоловік співачки Бейонсе, у якого з нею троє дітей, категорично заперечує ці звинувачення в соціальних мережах, характеризуючи позов як спробу шантажу з боку адвоката позивача. Представники Джей Зі поки що не надали коментарів щодо ситуації.

Початковий позов був поданий у жовтні до суду Південного округу Нью-Йорка і спочатку не називав Джей Зі як відповідача, однак згідно з новим документом, він був ідентифікований як "Знаменитість А" в первинному позові.

Шон Комбс також категорично заперечує всі звинувачення проти нього, включаючи ті, що були висунуті у жовтні. Наразі він перебуває під вартою за федеральними звинуваченнями у сексуальній експлуатації, яким він не визнає себе винним.

Раніше ми писали про те, що астролог розкрила загадкові зв’язки P.Diddy та Бейонсе.

Також ми повідомляли, що ФБР змусило Аффлека розлучитися з Лопес через відверте відео з P. Diddy.

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