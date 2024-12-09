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Мужа певицы Бейонсе обвинили в изнасиловании подростка

9 декабря 2024 06:52
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Джей Зи и Шон Комбс получили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней
Beyonce и ее муж Jay-Z. Фото: Instagram/Beyonce
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В Федеральный суд США поступил возобновленный иск в обвинении в адрес известного рэпера Джей Зи (Jay-Z) и музыкального продюсера Шона (P. Diddy) Комбса. Их обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней на вечеринке.

Об этом сообщает Reuters.

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В чем суть обвинений

Согласно документам, поданным в суд, истец утверждает, что в 2000 году во время вечеринки, организованной Шоном Комбсом (бывшим парнем Дженнифер Лопез), Джей Зи и Комбс изнасиловали 13-летнюю девушку.

В иске говорится, что Джей Зи и Шон Комбс ввели наркотики несовершеннолетней девушке и изнасиловали ее на вечеринке после церемонии MTV Music Awards в 2000 году в Нью-Йорке.

Мужчину певицы Бейонсе обвинили в изнасиловании подростка - фото 1
Дети Бейонсе и Джей Зи. Фото: Фото: Instagram/Beyonce

Муж певицы Бейонсе, у которого с ней трое детей, категорически отрицает эти обвинения в социальных сетях, характеризуя иск как попытку шантажа со стороны адвоката истца. Представители Джей Зи пока не предоставили комментариев по поводу ситуации.

Первоначальный иск был подан в октябре в суд Южного округа Нью-Йорка и первоначально не называл Джей Зи как ответчика, однако, согласно новому документу, он был идентифицирован как "Знаменитость А" в первоначальном иске.

Шон Комбс также категорически отрицает все обвинения против него, включая выдвинутые в октябре. В настоящее время он находится под стражей по федеральным обвинениям в сексуальной эксплуатации, которым он не признает себя виновным.

Ранее мы писали о том, что астролог раскрыла загадочные связи P.Diddy и Бейонсе .

Также мы сообщали, что ФБР заставило Аффлека расстаться с Лопесом из-за откровенного видео с P. Diddy.

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