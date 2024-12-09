Джей Зи и Шон Комбс получили обвинения в изнасиловании несовершеннолетней

Мужа певицы Бейонсе обвинили в изнасиловании подростка
В Федеральный суд США поступил возобновленный иск в обвинении в адрес известного рэпера Джей Зи (Jay-Z) и музыкального продюсера Шона (P. Diddy) Комбса. Их обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней на вечеринке.
Об этом сообщает Reuters.
В чем суть обвинений
Согласно документам, поданным в суд, истец утверждает, что в 2000 году во время вечеринки, организованной Шоном Комбсом (бывшим парнем Дженнифер Лопез), Джей Зи и Комбс изнасиловали 13-летнюю девушку.
В иске говорится, что Джей Зи и Шон Комбс ввели наркотики несовершеннолетней девушке и изнасиловали ее на вечеринке после церемонии MTV Music Awards в 2000 году в Нью-Йорке.
Муж певицы Бейонсе, у которого с ней трое детей, категорически отрицает эти обвинения в социальных сетях, характеризуя иск как попытку шантажа со стороны адвоката истца. Представители Джей Зи пока не предоставили комментариев по поводу ситуации.
Первоначальный иск был подан в октябре в суд Южного округа Нью-Йорка и первоначально не называл Джей Зи как ответчика, однако, согласно новому документу, он был идентифицирован как "Знаменитость А" в первоначальном иске.
Шон Комбс также категорически отрицает все обвинения против него, включая выдвинутые в октябре. В настоящее время он находится под стражей по федеральным обвинениям в сексуальной эксплуатации, которым он не признает себя виновным.
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