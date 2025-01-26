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Чудовий тато та сміливий захисник — що відомо про Даніеля Салем

26 січня 2025 19:30
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Де нині перебуває Даніель Салем
Шоумен та військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Нещодавно відомий український шоумен та військовий Даніель Салем відсвяткував свій 41-й день народження. Артист вражає на лише своєю харизмою, а й мужністю.

Редакція Новини.LIVE детальніше розкаже про те, чим нині живе Салем.

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Салем народився в Одесі, проте коли йому виповнилося 6 років, його сім'я вирушила на Батьківщину батька у Ліван, де подорослішав, юнак пройшов військову службу. Згодом Даніель повернувся в Україну та закінчив Одеський національний медичний університет та здобув професію хірурга-офтальмолога.

Після навчання Салем заробляв на життя підприємницькою діяльністю та відкрив кілька закладів, барбершоп та готель.

Популярність прийшла до нього в 2016 році, коли він почав вести шоу "Кохання на виживання". В 2019 році шоумен взяв участь в "Танцях із зірками", де його партнеркою стала нинішня дружина Позитива Юлія Сахневич.

У 2020 році ведучий взяв участь у 10 сезоні "Голос країни", де він йому вдалося дійти до "нокаутів".

Салем також спробував себе у кіно та знявся в таких стрічка, як  "Конотопська відьма", "Кохання без вагання" та "Доктор Віра".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ шоумен спочатку приєднався до лав територіальної оборони, а згодом вирушив на фронт. Захисник брав участь в деокупації Херсонської області.

Під час війни, у 2023 році він розлучився зі своєю дружиною Марією, якою був разом 17 років. Його родина після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювалася і кохання не витримало відстані. Сам шоумен заявив, що розійшовся з коханою через ревнощі. Колишнє подружжя виховує донечку Санта-Луну.

У жовтні 2024 року Даніелю було присвоєно статус учасника бойових дій. В той же період часу артист пережив трагічну втрату — на війні загинув його брат.

Нині Салем є членом розвідувально-диверсійного підрозділу "12 друзів Оушена" та має позивний "Сойєр". На передовій шоумен отримав багато поранень та контузій і втратив слух на лівому вусі. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Даніель Салем повідомив про смерть брата. Також ми писали, що генсек НАТО зробив заяву щодо участі солдатів КНДР у війні в Україні.

військові Даніель Салем українські зірки донька телеведучі

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19:06 РФ масовано обстріляла Куп'янськ — відео наслідків атаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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18:45 Військово-морські сили вперше збили ракету Х-59 з APKWS — відео

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