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Отличный папа и смелый защитник — что известно про Даниэля Салема

26 января 2025 19:30
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Где сейчас находится Даниэль Салем
Шоумен и военнослужащий ВСУ Даниэль Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Недавно известный украинский шоумен и военный Даниэль Салем отпраздновал свой 41-й день рождения. Артист поражает на только своей харизмой, но и мужеством.

Редакция Новини.LIVE подробнее расскажет о том, чем сейчас живет Салем.

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Что известно о ведущем Даниэле Салеме

Салем родился в Одессе, однако когда ему исполнилось 6 лет, его семья отправилась на Родину отца в Ливан, где повзрослев, юноша прошел военную службу. Впоследствии Даниэль вернулся в Украину и закончил Одесский национальный медицинский университет и получил профессию хирурга-офтальмолога.

После учебы Салем зарабатывал на жизнь предпринимательской деятельностью и открыл несколько заведений, барбершоп и отель.

Популярность пришла к нему в 2016 году, когда он начал вести шоу "Любовь на выживание". В 2019 году шоумен принял участие в "Танцах со звездами", где его партнершей стала нынешняя жена Позитива Юлия Сахневич.

В 2020 году ведущий принял участие в 10 сезоне "Голос країни", где он ему удалось дойти до "нокаутов".

Салем также попробовал себя в кино и снялся в таких лентах, как  "Конотопская ведьма", "Любовь без колебаний" и "Доктор Вера".

После начала полномасштабного вторжения РФ шоумен сначала присоединился в ряды территориальной обороны, а впоследствии отправился на фронт. Защитник принимал участие в деоккупации Херсонской области.

Во время войны, в 2023 году он развелся со своей женой Марией, с которой был вместе 17 лет. Его семья после начала полномасштабного вторжения РФ эвакуировалась и любовь не выдержала расстояния. Сам шоумен заявил, что разошелся с любимой из-за ревности. Бывшие супруги воспитывают дочь Санта-Луну.

В октябре 2024 года Даниэлю был присвоен статус участника боевых действий. В тот же период времени артист пережил трагическую потерю — на войне погиб его брат.

Ныне Салем является членом разведывательно-диверсионного подразделения "12 друзей Оушена" и имеет позывной "Сойер". На передовой шоумен получил много ранений и контузий и потерял слух на левом ухе.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Даниэль Салем сообщил о смерти брата. Также мы писали, что генсек НАТО сделал заявление относительно участия солдат КНДР в войне в Украине.

военные Даниэль Салем украинские звезды дочь телеведущие

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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