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"Дам в око або прожену": Ахтем Сеітаблаєв у гніві пригрозив всім хейтерам

14 квітня 2023 14:28
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ахтем Сеітаблаєв розповів про статус дідуся – відео
Актор Ахтем Сеітаблаєв під час інтерв'ю. Фото: youtube.com/watch?v=ET-QEMVFowc
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український та кримськотатарський кіноактор, режисер та сценарист Ахтем Сеітаблаєв розкрив подробиці зі свого життя. Популярний актор розповів про свій новий статус дідуся, а також про те, чим він зараз займається, знаходячись на фронті.

Про це повідомляють на сторінці zhvl_official у Instagram.

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Ще на початку цього року донька відомого українського кінорежисера народила дитину. Але сам Ахтем зміг побачити свою рідну онуку лише на фотографії, адже зараз він служить у лавах Збройних сил України та не може бути особисто присутнім.

"Як каже мій батько, коли візьмеш на руки онука, тоді повною мірою відчуєш ці почуття. Я дуже чекаю цього моменту. Можу впевнено сказати, що маленька схожа на мою старшу доньку Назли. Я вважаю, що ментально я дід. Терпіти знову дилетантизм, хамство, зверхнє ставлення або понти на рівному місті я не можу, або дам в око, або прожену, або піду сам", — каже Ахтем Сеітаблаєв.

Також український актор розповів про те, чим він зараз займається під час служби в армії. Ахтем Сеітаблаєв розповів, що зараз він працює над новим серіалом, який він знімає разом з українськими військовослужбовцями, що боронять нашу державу.

Ахтем Сейтаблаев

За його словами, серіал буде документальним, а створюють його самі українські військові, що до війни працювали на телебаченні. Ахтем стверджує, що у кожній серії буде розповідатися про життя військових ЗСУ, а точніше про їхні хобі, особисте життя, бойовий шлях та трагічні історії.

Нагадаємо, ми писали, що український актор та режисер Ахтем Сеітаблаєв заявив про розлучення з дружиною.  

Раніше ми розповідали, що у Криму не стало матері відомого українського актора Ахтема Сеітаблаєва.

Також ми повідомляли, що український та кримськотатарський актор Ахтем Сеітаблаєв дав відверте інтерв’ю.

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