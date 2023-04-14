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"Дам в глаз или прогоню": Ахтем Сеитаблаев в гневе пригрозил всем хейтерам

14 апреля 2023 14:28
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Ахтем Сеитаблаев рассказал о статусе дедушки – видео
Актер Ахтем Сеитаблаев во время интервью. Фото: youtube.com/watch?v=ET-QEMVFowc
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный украинский и крымскотатарский киноактер, режиссер и сценарист Ахтем Сеитаблаев раскрыл подробности своей жизни. Популярный актер рассказал о своем новом статусе дедушки, а также о том, чем он сейчас занимается, находясь на фронте.

Об этом сообщают на странице zhvl_official в Instagram.

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Еще в начале этого года дочь известного украинского кинорежиссера родила ребенка. Но сам Ахтем смог увидеть свою родную внучку только на фотографии, ведь сейчас он служит в рядах Вооруженных сил Украины и не может лично присутствовать.

"Как говорит мой отец, когда возьмешь на руки внука, тогда в полной мере испытаешь эти чувства. Я очень жду этого момента. Могу уверенно сказать, что маленькая похожа на мою старшую дочь Назлы. Я считаю, что ментально я дед. Терпеть снова дилетантизм, хамство, пренебрежительное отношение или понты на ровном месте я не могу, или дам в глаз, или прогоню, или пойду сам", — говорит Ахтем Сеитаблаев.

Также украинский актер рассказал о том, чем он сейчас занимается во время службы в армии. Ахтем Сеитаблаев рассказал, что сейчас он работает над новым сериалом, который он снимает вместе с украинскими военнослужащими, защищающими наше государство.

Ахтем Сейтаблаев

По его словам, сериал будет документальным, а создают его сами украинские военные, до войны работавшие на телевидении. Ахтем утверждает, что в каждой серии будет рассказываться о жизни военных ВСУ, а точнее об их хобби, личной жизни, боевом пути и трагических историях.

Напомним, мы писали, что украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев заявил о разводе с женой.

Ранее мы рассказывали, что в Крыму не стало матери известного украинского актера Ахтема Сеитабаева.

Также мы сообщали, что украинский и крымскотатарский актер Ахтем Сеитаблаев дал откровенное интервью.

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