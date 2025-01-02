Андрій Данилко показав, як мешканці Криму святкують Новий рік під його пісні

Артистка Вєрка Сердючка. Фото: Instagram/v_serduchka

Відома українська співачка Вєрка Сердючка, в образі якої виступає шоумен Андрій Данилко, поділилася кадрами із анексованого Криму. Артист показав, як мешканці Сімферополя "запалюють" біля новорічної ялинки під його хіти.

Відповідними кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Артист поділився відео, на якому мешканці Сімферополя у костюмі Діда Мороза та Снігурки танцюють під легендарний хіт Вєрки Сердючки "Все будет хорошо".

"Крим наш!!! Сімферополь, новорічна ніч 2025", — підписав кадри Данилко.

Хоча текст легендарної пісні написаний російською мовою, проте Данилко відкрито засудив російську агресію та залишився в Києві. Мешканці РФ плюються жовчю через те, що Вєрка Сердючка підтримала Україну, а пропагандисти часто вигадують про співачку брехню.

В Криму танцюють під хіт Вєрки Сердючки. Фото: Instagram/v_serduchka

Нагадаємо, раніше ми писали, що Данилко розлютив українців фото з Пугачовою. А також співак пояснив, чому не збирається перекладати свої пісні на українську мову.