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Данилко напомнил, почему Крым всегда будет украинским

2 января 2025 14:35
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Андрей Данилко показал, как жители Крыма празднуют Новый год под его песни
Артистка Верка Сердючка. Фото: Instagram/v_serduchka
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Известная украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, поделилась кадрами из аннексированного Крыма. Артист показал, как жители Симферополя "зажигают" у новогодней елки под его хиты.

Соответствующими кадрами он поделился на своей странице в Instagram.

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Артист поделился видео, на котором жители Симферополя в костюме Деда Мороза и Снегурочки танцуют под легендарный хит Верки Сердючки "Все будет хорошо".

"Крым наш!!! Симферополь, новогодняя ночь 2025", — подписал кадры Данилко.

Хотя текст легендарной песни написан на русском языке, Данилко открыто осудил российскую агрессию и остался в Киеве. Жители РФ плюются желчью из-за того, что Верка Сердючка поддержала Украину, а пропагандисты часто придумывают о певице ложь.

Верка Сердючка показала, как в Крыму танцуют под ее хиты
В Крыму танцуют под хит Верки Сердючки. Фото: Instagram/v_serduchka

Напомним, ранее мы писали, что Данилко разозлил украинцев фото с Пугачевой. А также певец объяснил, почему не собирается переводить свои песни на украинский язык.

Крым Андрей Данилко соцсети украинские звезды танцы

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