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Данилко відверто пояснив, чому у нього немає дружини й дітей

20 травня 2025 22:57
Євтушенко Аліна - редактор
Данилко розповів, чому у нього немає дружини й дітей
Український співак Андрій Данилко. Фото: скриншот
Євтушенко Аліна - редактор

Продюсер та музикант Андрій Данилко, відомий за своїм сценічним образом Вєрки Сердючки, пояснив, чому досі не має дружини та дітей. Артист ще в дитинстві розумів, що не хоче бути нареченим.

Про це Данилко розповів в інтерв'ю "BBC News — Русская служба".

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Зауважимо, що Андрій Данилко вперше за довгий час дав інтерв'ю, в якому розповів про своє особисте життя. Артистові 51 рік, проте він ще жодного разу не перебував в офіційному шлюбі й у нього немає дітей.

Український виконавець розповів, що він ще в дитинстві розумів, що не хоче бути нареченим на весіллі. Він зазначив, що йому запам'яталися "курені" та святкування, які не справили на нього позитивного враження. 

"Я ніби з іншої планети. Ось у всіх, як у людей, а в мене все інакше... Я абсолютно за натурою непублічна людина, а мені доводиться бути публічною. І весь час якась боротьба. Ось я, дивлячись у дитинстві весілля... Я ніколи себе не міг уявити на місці нареченого", — сказав Данилко.

Зокрема, він додав, що у дитинстві здавалося, що так соромно бути нареченим.

"Здавалося, що так соромно. Бути нареченим, так. І ця наречена сидить, і вони ніби мучаться. Цей ансамбль, який грає. Я востаннє був у Інни моєї на весіллі, ще був курінь, у 90-ті... Я тоді ще розумів, що мені це не дано, у мене так ніколи не буде", — наголосив співак.

Також Данилко розповів, що має друга, в якого вже троє дітей. І коли він чує, що молодшій доньці його ровесника вже 19 років, Данилко не може в це повірити.

"Ось я знав у дитинстві, що якось мені це не дано. Як це пояснити — я не знаю. Ви знаєте, і не хочеться, я навіть собі уявити не можу", — зазначив артист.

Раніше ми інформували, чому Данилко відмовився бути суддею Нацвідбору на "Євробачення-2025".

Також ми писали, що Данилка не випустили до Європи на концерти.

Андрій Данилко артисти особисте життя співак Вєрка Сердючка
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