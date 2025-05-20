Данилко рассказал, почему у него нет жены и детей

Украинский певец Андрей Данилко. Фото: скриншот

Продюсер и музыкант Андрей Данилко, известный по своему сценическому образу Верки Сердючки, объяснил, почему до сих пор не имеет жены и детей. Артист еще в детстве понимал, что не хочет быть женихом.

Об этом Данилко рассказал в интервью "BBC News — Русская служба".

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Данилко ответил, почему до сих пор не женат и не имеет детей

Заметим, что Андрей Данилко впервые за долгое время дал интервью, в котором рассказал о своей личной жизни. Артисту 51 год, однако он еще ни разу не находился в официальном браке и у него нет детей.

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Украинский исполнитель рассказал, что он еще в детстве понимал, что не хочет быть женихом на свадьбе. Он отметил, что ему запомнились "курени" и празднования, которые не произвели на него положительного впечатления.

"Я будто с другой планеты. Вот у всех, как у людей, а у меня все иначе... Я абсолютно по натуре непубличный человек, а мне приходится быть публичным. И все время какая-то борьба. Вот я, смотря в детстве свадьбу... Я никогда себя не мог представить на месте жениха", — сказал Данилко.

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В частности он добавил, что в детстве казалось, что так стыдно быть женихом.

"Казалось, что так стыдно. Быть женихом, да. И эта невеста сидит, и они будто мучаются. Этот ансамбль, который играет. Я последний раз был у Инны моей на свадьбе, еще был шалаш, в 90-е... Я тогда еще понимал, что мне это не дано, у меня так никогда не будет", — подчеркнул певец.

Также Данилко рассказал, что имеет друга, у которого уже трое детей. И когда он слышит, что младшей дочери его ровесника уже 19 лет, Данилко не может в это поверить.

"Вот я знал в детстве, что как-то мне это не дано. Как это объяснить — я не знаю. Вы знаете, и не хочется, я даже себе представить не могу", — отметил артист.

Ранее мы информировали, почему Данилко отказался быть судьей Нацотбора на "Евровидение-2025".

Также мы писали, что Данилко не выпустили в Европу на концерты.