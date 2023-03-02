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Десятки мільйонів: Вакарчук прозвітував, скільки саме було зібрано на його концерті в Лондоні

2 березня 2023 14:17
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Скільки зібрав Святослав Вакарчук на благодійному концерті в Лондоні
Святослав Вакарчук виступає в Лондоні
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого тижня, в роковини повномасштабної війни, в історичному будинку Canada House на Трафальгарській площі в Лондоні пройшов благодійний акустичний виступ фронтмена гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. 

У своїх соціальних мережах артист та громадський діяч розповів, скільки вдалось зібрати грошей та на що вони підуть. 

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Деталі 

Цей виступ Вакарчук задумав ще минулої осені. За словами Святослава, це вдалося втілити завдяки його товаришу Тіму Ешу та благодійній організації Crown Agents International Development. 

Під час благодійного вечора було зібрано величезну суму — 147 млн гривень. Ці кошти підуть на придбання медичного обладнання та відбудову постраждалих в результаті бойових дій українських лікарень.

"Для мене була честь бачити на концерті, а головне, чути та отримати реальну підтримку нашої країни від таких високих гостей, як Його Королівська Високість Герцог Глостерський принц Ричард, Девід Ратлі, член парламенту, парламентський заступник Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії, Ральф Гудейл, Верховний комісар Канади у Сполученому Королівстві та інших", — поділився враженнями фронтмен гурту "Океан Ельзи".

Під час благодійного вечора Вакарчук розповідав про те, що сам бачив, відчув та чув за останній рік на фронті, в шелтерах та госпіталях. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Святослав Вакарчук у напівзруйнованому, але незламному Бахмуті записав відеозвернення до українців. Також ми розповідали, що Вакарчук прокоментував вирок білоруській співачці за її виконання пісень "Океан Ельзи".

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