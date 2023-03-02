Сколько собрал Святослав Вакарчук на благотворительном концерте в Лондоне

Святослав Вакарчук выступает в Лондоне

На прошлой неделе, в годовщину полномасштабной войны, в историческом доме Canada House на Трафальгарской площади в Лондоне прошло благотворительное акустичное выступление фронтмена группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

В социальных сетях артист и общественный деятель рассказал, сколько удалось собрать денег и на что они пойдут.

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Это выступление Вакарчук задумал еще прошлой осенью. По словам Святослава, это удалось воплотить благодаря его товарищу Тиму Эшу и благотворительной организации Crown Agents International Development.

Во время благотворительного вечера была собрана огромная сумма — 147 млн гривен. Эти средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования и восстановление пострадавших в результате боевых действий украинских больниц.

"Для меня была честь видеть на концерте, а главное, слышать и получить реальную поддержку нашей страны от таких высоких гостей, как Его Королевское Высочество Герцог Глостерский принц Ричард, Дэвид Ратли, член парламента, парламентский заместитель Государственного секретаря по иностранным делам Великобритании, Ральф Гудейл, Верховный комиссар Канады в Соединенном Королевстве и других", — поделился впечатлениями фронтмен группы "Океан Ельзи".

Во время благотворительного вечера Вакарчук рассказывал, что сам видел, почувствовал и слышал за последний год на фронте, в шелтерах и госпиталях.

Напомним, ранее мы писали, что Святослав Вакарчук в полуразрушенном, но несокрушимом Бахмуте записал видеообращение к украинцам. Также мы рассказывали, что Вакарчук прокомментировал приговор белорусской певице за исполнение песен "Океан Ельзи".