Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали молодшого сина з 18-річчям
Наймолодшому сину британської зіркової парочки, Девіда та Вікторії Бекхем, Крузу, виповнилось 18 років. Всесвітньовідомі батьки зворушливо привітали його з днем народження.
Вікторія та Бекхем у своїх соцмережах опублікували креативне відео-привітання.
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Деталі
На ньому ще маленький Круз співає та демонструє свої вокальні таланти. Він пішов стопами Вікторії, солістки легендарної британської попгрупи Spice Girls. Музика стала головним захопленням молодшого Бекхема. Він давно викладає в соцмережі свої мелодії, складає саундтреки для рекламних роликів, у яких сам бере участь.
У динамічному відео батьків під пісню Бейонсе Love On Top показані різні життєві періоди 18-річного Круза.
"З днем народження, Крузі!! Ми всі тебе дуже любимо і пишаємося тим неймовірним молодим чоловіком, яким ти став. Ти наше все. Щасливого 18-річчя, суперзірка", — написала Вікторія Бекхем.
Майже ідентичний пост у своєму Instagram зробив і Девід Бекхем.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що модна бізнес-імперія Вікторії Бекхем зазнала багатомільйонних збитків. Також ми писали, що Вікторія Бекхем лаконічно привітала невістку, американську акторку Ніколу Пельтц з днем народження.