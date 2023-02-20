Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно поздравили младшего сына с 18-летием
Самому младшему сыну британской звездной парочки Дэвида и Виктории Бекхэм Крузу исполнилось 18 лет. Всемирно известные родители трогательно поздравили его с днем рождения.
Виктория и Бекхэм в своих соцсетях опубликовали креативное видео-поздравление.
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На нем маленький Круз поет и демонстрирует свои вокальные таланты. Он пошел по стопам Виктории, солистки легендарной британской поп-группы Spice Girls. Музыка стала главным увлечением младшего Бекхэма. Он давно выкладывает в соцсети свои мелодии, сочиняет саундтреки для рекламных роликов, в которых сам участвует.
В динамичном видео родителей под песню Бейонсе Love On Top показаны разные жизненные периоды 18-летнего Круза.
"С днем рождения, Крузи!! Мы все тебя очень любим и гордимся тем невероятным молодым человеком, которым ты стал. Ты наше все. Счастливого 18-летия, суперзвезда", — написала Виктория Бекхэм.
Почти идентичный пост в своем Instagram сделал и Дэвид Бекхэм.
Напомним, ранее мы рассказывали, что модная бизнес-империя Виктории Бекхэм понесла многомиллионные убытки. Также мы писали, что Виктория Бекхэм лаконично поздравила невестку, американскую актрису Николу Пельтц с днем рождения.