DIBROVA презентував емоційний трек про силу українців

Український артист DIBROVA. Фото: пресслужба співака

Український артист DIBROVA презентував пісню "Хто ми" з глибоким соціальним підтекстом. Вона звучить як голос ізсередини про те, що насправді має значення.

Пісня зʼявилася на YouTube-каналі артиста у четвер, 5 червня.

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Трек DIBROVA "Хто ми"

Пісня — це емоційне звернення до кожного, хто шукає відповіді на запитання: ким ми є сьогодні? Як люди, як українці, як ті, хто вчиться жити попри втому.

Це щира реакція на настрій українського суспільства — його біль, силу та внутрішнє світло, що не згасає навіть у найтяжчі часи.

Український артист DIBROVA. Фото: пресслужба співака

"Це трек про цінність миті, про те, як важливо встигнути обійняти, сказати "люблю", подякувати, поки маємо час. Це пісня не про кохання в його звичному форматі. Це про любов ширшу: до життя, до рідних, до тих, хто поруч, і до себе. Про глибоке українське вміння — вистояти, зберегти світло всередині та відчувати, попри все", — зазначив артист.

Разом із піснею DIBROVA представив відео, в якому зняті звичайні перехожі без сценарію, без акторської гри, без постановки — лише щирі емоції.

Крім того, у зйомках участь взяв український ветеран Сергій Янюк з позивним "Латиш", який два тижні голодував на Майдані Незалежності в Києві. Він виступав проти Національного військового меморіального кладовища у Мархалівці на Київщині.

Український артист DIBROVA та ветеран Сергій Янюк. Фото: пресслужба співака

"Ми просто підходили до людей і пропонували знятися для відеороботи на мою пісню. Так само підійшли й до Сергія. Запропонував взяти участь у зйомках, розповів про сенс треку та задумку відеороботи. Він відчув посил моєї композиції та одразу погодився знятися, за що я йому дуже вдячний", — додав DIBROVA.

Нагадаємо, нещодавно відбувся пісенний конкурс Євробачення-2025. Україну цього року представляв гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Артисти посіли девʼяте місце.

А на конкурсі переміг австрійський співак JJ (Йоганнес Піч). Він виступав з піснею Wasted Love.