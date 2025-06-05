Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow DIBROVA презентовал эмоциональную песню с социальным подтекстом arrow

DIBROVA презентовал эмоциональную песню с социальным подтекстом

5 июня 2025 14:55
Аркадий Пастула - Редактор
DIBROVA презентовал эмоциональный трек о силе украинцев
Украинский артист DIBROVA. Фото: пресс-служба певца
Аркадий Пастула - Редактор

Украинский артист DIBROVA презентовал песню "Хто ми" с глубоким социальным подтекстом. Она звучит как голос изнутри о том, что на самом деле имеет значение.

Песня появилась на YouTube-канале артиста в четверг, 5 июня.

Реклама
Читайте также:

Трек DIBROVA "Хто ми"

Песня — это эмоциональное обращение к каждому, кто ищет ответы на вопрос: кем мы являемся сегодня? Как люди, как украинцы, как те, кто учится жить несмотря на усталость.

Это искренняя реакция на настроение украинского общества — его боль, силу и внутренний свет, который не угасает даже в самые тяжелые времена.

Артист DIBROVA
Украинский артист DIBROVA. Фото: пресс-служба певца

"Это трек о ценности мгновения, о том, как важно успеть обнять, сказать "люблю", поблагодарить, пока есть время. Это песня не о любви в его привычном формате. Это о любви более широкой: к жизни, к родным, к тем, кто рядом, и к себе. О глубоком украинском умении — выстоять, сохранить свет внутри и чувствовать, несмотря на все", — отметил артист.

Вместе с песней DIBROVA представил видео, в котором сняты обычные прохожие без сценария, без актерской игры, без постановки — только искренние эмоции.

Кроме того, в съемках участие принял украинский ветеран Сергей Янюк с позывным "Латыш", который две недели голодал на Майдане Независимости в Киеве. Он выступал против Национального военного мемориального кладбища в Мархаловке Киевской области.

DIBROVA та Сергій Янюк
Украинский артист DIBROVA и ветеран Сергей Янюк. Фото: пресс-служба певца

"Мы просто подходили к людям и предлагали сняться для видеоработы на мою песню. Так же подошли и к Сергею. Предложил принять участие в съемках, рассказал о смысле трека и задумке видеоработы. Он почувствовал посыл моей композиции и сразу согласился сняться, за что я ему очень благодарен", — добавил DIBROVA.

Напомним, недавно состоялся песенный конкурс Евровидение-2025. Украину в этом году представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Артисты заняли девятое место.

А на конкурсе победил австрийский певец JJ (Йоханнес Пич). Он выступал с песней Wasted Love.

Киев украинцы музыка Украина песни
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 В Харькове слесарь ТЭЦ корректировал огонь РФ — решение суда

16:17 Одесская судья-миллионерша — что указано в декларации

16:10 В РФ силовик убил двух человек и избежал наказания — детали

15:58 РФ второй раз ударила КАБами по зданию Херсонской ОВА — СМИ

15:46 Нардеп назвал количество "ограниченно годных", которые прошли ВВК

Уничтожение самолетов РФ — в СБУ объяснили, как готовили атаку - 80x80

Уничтожение самолетов РФ — в СБУ объяснили, как готовили атаку

15:42 Тысяча за фото с вороном в центре Одессы — скандал с героем

15:24 Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе — какие темы

15:15 Курортная Турция — сколько стоит отдых в 2025 году

15:10 Роскошь в Буковеле — как изменились цены в самых дорогих отелях

15:07 Чтобы купить квартиру в Одессе, нужно экономить минимум 6 лет

16:24 В Харькове слесарь ТЭЦ корректировал огонь РФ — решение суда

16:17 Одесская судья-миллионерша — что указано в декларации

16:10 В РФ силовик убил двух человек и избежал наказания — детали

15:58 РФ второй раз ударила КАБами по зданию Херсонской ОВА — СМИ

15:46 Нардеп назвал количество "ограниченно годных", которые прошли ВВК

Уничтожение самолетов РФ — в СБУ объяснили, как готовили атаку - 80x80

Уничтожение самолетов РФ — в СБУ объяснили, как готовили атаку

15:42 Тысяча за фото с вороном в центре Одессы — скандал с героем

15:24 Министры обороны стран НАТО встретились в Брюсселе — какие темы

15:15 Курортная Турция — сколько стоит отдых в 2025 году

15:10 Роскошь в Буковеле — как изменились цены в самых дорогих отелях

15:07 Чтобы купить квартиру в Одессе, нужно экономить минимум 6 лет

19:47 Ситуация на полях — будет ли Одесская область с зерном и овощами

3 июня

19:47 Переговоры в Турции — каких результатов стоит ожидать

11:02 Выборы в Польше — почему не стоит паниковать в Украине

2 июня

19:46 Нужно ли Украине ядерное оружие — что думают об этом одесситы

30 мая

10:22 Отдых во время войны — что планируют одесситы

29 мая

22:32 Фрукты и овощи дешевеют — актуальные цены на одесском рынке

28 мая

19:46 Лето в Одессе 2025 — безопасно ли ехать на отдых к морю

27 мая

22:33 Языковые конфликты в Одессе — как их можно решить

23 мая

19:43 Правила войны изменились — море больше не принадлежит россиянам

22 мая

19:46 Горох, черешня и клубника — цены на одесском Новом базаре

Text

13:04 Украина получит новую помощь от партнеров — эфир День.LIVE

Text

09:31 Встреча министров обороны стран НАТО — прямой эфир из Брюсселя

Text

08:04 Заседание НАТО-Украина уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

4 июня
Text

19:00 Паралич управления Киевом и кризис власти — эфир Київського часу

Text

17:50 Подготовка НАТО к войне и обмен пленными — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:30 Встреча с ТЦК — какие документы имеют право проверить военные

12:22В Киеве прощаются с Максимом Нелипой — фоторепортаж

24 мая 2025

10:02 Руководитель ТЦК не выполнил план мобилизации — что решил суд

1 июня 2025

05:12 Как очистить память на смартфоне с Android и iOS

29 мая 2025

07:15 Минимальная зарплата в Украине — какой будет сумма с 1 июня

28 мая 2025

13:10 Кое-кто будет в восторге — какие товары в АТБ стоят на 50% меньше

26 мая 2025

17:48 Мужчин после 50 лет также мобилизуют — изменения в правилах

2 июня 2025

05:00 Быстро к завтраку вместо пирожков — рецепт за 10 минут

25 мая 2025

16:10 Люди с III группой инвалидности — выплаты и льготы в июне 2025

28 мая 2025

19:30 Принесет беды и болезни — какой куст нельзя сажать возле дома