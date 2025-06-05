DIBROVA презентовал эмоциональный трек о силе украинцев

Украинский артист DIBROVA. Фото: пресс-служба певца

Украинский артист DIBROVA презентовал песню "Хто ми" с глубоким социальным подтекстом. Она звучит как голос изнутри о том, что на самом деле имеет значение.

Песня появилась на YouTube-канале артиста в четверг, 5 июня.

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Трек DIBROVA "Хто ми"

Песня — это эмоциональное обращение к каждому, кто ищет ответы на вопрос: кем мы являемся сегодня? Как люди, как украинцы, как те, кто учится жить несмотря на усталость.

Это искренняя реакция на настроение украинского общества — его боль, силу и внутренний свет, который не угасает даже в самые тяжелые времена.

Украинский артист DIBROVA. Фото: пресс-служба певца

"Это трек о ценности мгновения, о том, как важно успеть обнять, сказать "люблю", поблагодарить, пока есть время. Это песня не о любви в его привычном формате. Это о любви более широкой: к жизни, к родным, к тем, кто рядом, и к себе. О глубоком украинском умении — выстоять, сохранить свет внутри и чувствовать, несмотря на все", — отметил артист.

Вместе с песней DIBROVA представил видео, в котором сняты обычные прохожие без сценария, без актерской игры, без постановки — только искренние эмоции.

Кроме того, в съемках участие принял украинский ветеран Сергей Янюк с позывным "Латыш", который две недели голодал на Майдане Независимости в Киеве. Он выступал против Национального военного мемориального кладбища в Мархаловке Киевской области.

Украинский артист DIBROVA и ветеран Сергей Янюк. Фото: пресс-служба певца

"Мы просто подходили к людям и предлагали сняться для видеоработы на мою песню. Так же подошли и к Сергею. Предложил принять участие в съемках, рассказал о смысле трека и задумке видеоработы. Он почувствовал посыл моей композиции и сразу согласился сняться, за что я ему очень благодарен", — добавил DIBROVA.

Напомним, недавно состоялся песенный конкурс Евровидение-2025. Украину в этом году представляла группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Артисты заняли девятое место.

А на конкурсе победил австрийский певец JJ (Йоханнес Пич). Он выступал с песней Wasted Love.