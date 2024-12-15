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Діти різні — дружина Козловського відповіла "порадницям" у мережі

15 грудня 2024 18:48
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Юлія Бакуменко розкритикувала поради матусям у мережі
Піарниця Юлія Бакуменко із сином Оскаром. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Дружина співака та військового Віталія Козловського, піарниця Юлія Бакуменко зізналась, що її найбільше дивує в материнстві. Жінка пояснила, чому не варто давати поради незнайомим людям, а особливо мамам.

Про це вона розповіла в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина співака обурена тим, як мами в мережі принижують інших жінок та знецінюють їх методи виховання та догляду за дітьми.

"Це люди, які насипають поради у стилі "я така класна і розумна, тому зараз буду це демонструвати і знецінювати твій досвід, бо ти не шариш так класно, як я, я молодець". Це не стосується порад, які коректні, доречні і з турботою. Бо такі, і тут, і від подруг, я теж отримую, і багато лайфхаків таким чином прийшло", — написала Юлія.

Юлія Бакуменко розкритикувала поради в мережі
Юлія Бакуменко про материнство та поради в мережі. Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Юлія розповіла, як інші підписники розповідають про те, що здатні вміло поєднувати батьківство із роботою та іншими справами. Дружина Козловського розповіла, що їх спільний син той ще живчик і від нього не можна "відкривати око". Вона підкреслила, що всі діти різні і потребують індивідуального підходу до виховання та догляду.

"Приклад. Розповідаю про те, що з Оскаром три години підряд можна не знайти і хвилини вільної, бо він шило ще те. Відповідь: "У вас якось занадто все складно. От в нас дитину брали з собою на роботу, клали на травичку, і він годину там грався". Але діти різні, і порівнювати трохи дивно", — поділилася піарниця.

Юлія Бакуменко про батьківство
Юлія Бакуменко про догляд за дитиною. Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Бакуменко розповіла, що за 10 місяців виховання сина навчилася виділяти пріоритетні справи, які не можна делегувати, і присвячує час їм. Прибирання та приготування їжі не має для жінки такого великого значення, і вона може делегувати ці справи іншим.

"Найдивовижніше для мене — це коли формат "загнутися і впасти від втоми" люди трактують як побутовий героїзм, невідʼємну складову материнства і на крилах цих досягнень летять і ср*ти зверху на тих, хто обрав варіант не загинатися. І так ясно, що перший рік життя дитини — це навантаження. Тим більше, якщо материнство поєднується з купою іншого важливого функціоналу. Тому все решта — по мірі сил і часу", — додала дружина Козловського.

Юлія Бакуменко про виховання сина
Юлія Бакуменко про виховання Оскара. Фото: instagram.com/yuliabakumenko
Юлія Бакуменко про виховання сина Оскара
Юлія Бакуменко про приоритети в житті. Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський показався на прогулянці з маленьким сином. А також співак розповів, як змінилося його життя за рік. 

діти Віталій Козловський соцмережі українські зірки сини

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Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

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