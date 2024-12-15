Юлия Бакуменко раскритиковала советы мамам в сети

Пиарщица Юлия Бакуменко с сыном Оскаром. Фото: instagram.com/yuliabakumenko/

Жена певца и военного Виталия Козловского, пиарщица Юлия Бакуменко призналась, что ее удивляет в материнстве. Женщина объяснила, почему не стоит давать советы незнакомым людям, особенно мамам.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице в Instagram.

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Юлия Бакуменко о советах в сети

Жена певца возмущена тем, как мамы в сети унижают других женщин и обесценивают их методы воспитания и ухода за детьми.

"Это люди, которые насыпают советы в стиле "я так классна и умна, поэтому сейчас буду это демонстрировать и обесценивать твой опыт, потому что ты не шаришь так классно, как я, я молодец". Это не касается советов, которые корректны, уместны и с заботой. Такие, и здесь, и от подруг, я тоже получаю и много лайфхаков таким образом пришло", — написала. Юлия.

Юлия Бакуменко о материнстве о советах в сети Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Юлия рассказала, как другие подписчики рассказывают о том, что способны умело совмещать материнство с работой и другими делами. Жена Козловского рассказала, что их общий сын еще тот живчик и от него нельзя "отрывать глаз". Она подчеркнула, что все дети разные и нуждаются в индивидуальном подходе к воспитанию и уходу.

"Пример. Рассказываю о том, что с Оскаром три часа подряд можно не найти и минуты свободной, потому что он шило еще то. Ответ: "У вас как-то слишком все сложно. Вот у нас ребенка брали с собой на работу, клали на травку и он час там играл". Но дети разные и сравнивать немного странно", — поделилась пиарщица.

Юлия Бакуменко об уходе за ребёнком. Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Бакуменко рассказала, что за 10 месяцев воспитания сына научилась выделять приоритетные дела, которые нельзя делегировать и посвящает им время. Уборка и приготовление пищи не имеет для женщины такого большого значения, и она может делегировать эти дела другим.

"Самое удивительное для меня — это когда формат "загнуться и упасть от усталости" люди трактуют как бытовой героизм, неотъемлемую составляющую материнства и на крыльях этих достижений летят и ср*ти сверху на тех, кто выбрал вариант не загибаться. И так ясно, что первый год жизни ребенка — это нагрузка. Тем более, если материнство сочетается с кучей другого важного функционала. Поэтому все остальное — по мере сил и времени", — добавила супруга Козловского.

Юлия Бакуменко о воспитании Оскара. Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Юлия Бакуменко о приоритетах в жизни. Фото: instagram.com/yuliabakumenko

Напомним, ранее Виталий Козловский показался на прогулке с маленьким сыном. А также певец рассказал, как изменилась его жизнь за год.