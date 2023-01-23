Документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні покажуть на Берлінале

Президент України Володимир Зеленський та американський кінорежисер Шон Пенн

Наприкінці минулого року американський кінорежисер Шон Пенн вручив Президенту України Володимиру Зеленському свою статуетку премії "Оскар". Це був не перший візит голлівудської зірки до нашої країни. Ще до початку повномасштабної війни знаменитість приїздив до України та знімав документальну стрічку про російську агресію та мужність українців, які вже дев’ять років борються за свою незалежність.

Спеціальний показ документальної стрічки Шона Пенна пройде на Берлінале вже наступного місяця, пише видання Variety.

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Документальний фільм отримав назву "Суперсила" (Superpower). Шон Пенн працював над створенням стрічки разом з продюсером і режисером Аароном Кауфманом.

"Пенн був у Києві на зйомках документалки із Зеленським, коли почалася війна в Україні. І тоді реальність змусила змінити фільм на щось менш комфортне та більш значуще. Ми дуже вдячні Шону Пенну та всій команді за те, що вони обрали Берлінале для показу цього фільму", — зазначив на пресконференції художній директор Берлінале Карло Чатрайн.

Цьогоріч Берлінський міжнародний кінофестиваль проведе кілька заходів з нагоди річниці російського повномасштабного вторгнення до України. Офіційними відтінками Берлінале будуть кольори нашого прапора: синій та жовтий. Один з найпрестижніших міжнародних кінофестивалів пройде в столиці Німеччини, Берліні, з 16 по 26 лютого.

Нагадаємо, раніше ми писали, що фільм "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової представить Україну на цьогорічному Берлінале у програмі Panorama.