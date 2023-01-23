Документальный фильм Шона Пенна о войне в Украине покажут на Берлинале
В конце прошлого года американский кинорежиссер Шон Пенн вручил Президенту Украины Владимиру Зеленскому свою статуэтку премии "Оскар". Это был не первый визит голливудской звезды в нашу страну. Еще до начала полномасштабной войны знаменитость приезжал в Украину и снимал документальную ленту о российской агрессии и мужестве украинцев, уже девять лет борющихся за свою независимость.
Специальный показ документальной ленты Шона Пенна пройдет на Берлинале в следующем месяце, пишет издание Variety.
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Документальный фильм получил название "Суперсила" (Superpower). Шон Пенн работал над созданием фильма вместе с продюсером и режиссером Аароном Кауфманом.
"Пенн был в Киеве на съемках документалки с Зеленским, когда началась война в Украине. И тогда реальность заставила сменить фильм на что-то менее комфортное и более значимое. Мы очень благодарны Шону Пенну и всей команде за то, что они выбрали Берлинале для показа этого фильма", — отметил на пресс-конференции художественный директор Берлинале Карло Чатрайн.
В этом году Берлинский международный кинофестиваль проведет несколько мероприятий, посвященных годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину. Официальными оттенками Берлинале будут цвета нашего флага: синий и желтый. Один из самых престижных международных кинофестивалей пройдет в столице Германии, Берлине, с 16 по 26 февраля.
Напомним, ранее мы писали, что фильм "Ты меня любишь?" режиссера Тони Ноябревой представит Украину на Берлинале в программе Panorama.