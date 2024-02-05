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Донька Бейонсе затьмарила зіркову маму у вбранні для церемонії Grammy

5 лютого 2024 15:28
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Донька Бейонсе затьмарила зіркову маму у вбранні для церемонії Grammy
Репер Джей Зі з дочкою Блу Айві. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочка Бейонсе та Джей Зі, Блу Айві, вразила образом принцеси на церемонії вручення премії Grammy-2024 у неділю, 4 лютого. 12-річна донька зірок приміряла сукню бренду Vivienne Westwood у Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Блу Айві вийшла разом з батьком-репером на сцену. Мама дівчинки, співачка Бейонсе, залишилась в залі. На відміну від Блу, артистка вбралася у мініспідницю та блискучий піджак.

 

Репер Джей Зі з дочкою Блу Айві. Фото: Reuters
Репер Джей Зі з дочкою Блу Айві. Фото: Reuters

 

Блу Айві. Фото: Reuters
Блу Айві. Фото: Reuters

Поява Блу Айві шокувала багатьох шанувальників її родини в соцмережах, тим, наскільки дорослий вигляд мала в елегантному вечірньому вбранні.

Дівчинка, як і її мати, не виходила на червону доріжку, але сяяла в блискучій сукні кремового кольору. Елегантну сукню поєднала з черевиками Larroude Dolly на платформі, які коштують приблизно 475 доларів, і доповнила білим клатчем.

Шанувальники матері та батька Блу були шоковані тим, наскільки дорослий вигляд вона мала коли вийшла на сцену. Один пожартував, що вона лише "на кілька дюймів нижча за Джея".

 

"Коли Блю Айві виросла і стала такою високою, що у мене відвисла щелепа, коли я її побачив?", — написав шокований фанат.

"Вона виглядає як гарна молода жінка".

"Джей Зі низький чи Блу Айві висока?", — пожартував інший.

Деякі шанувальники не могли повірити, що Блу Айві лише 12 років, враховуючи, наскільки елегантною була її сукня на премії Grammy-2024.

Батько Блу, репер Джей Зі, був нагороджений премією Dr. Dre Global Impact Award за внесок у музичну індустрію.

Нагадаємо, зірки вразили образами на врученні музичної премії.

Раніше стали відомі переможці Grammy-2024.

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