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Дочь Бейонсе затмила звездную маму в наряде для церемонии Grammy

5 февраля 2024 15:28
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Дочь Бейонсе затмила звездную маму в наряде для церемонии Grammy
Рэпер Джей Зи с дочерью Блу Айви. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь Бейонсе и Джей Зи, Блу Айви поразила образом принцессы на церемонии вручения премии Grammy-2024 в воскресенье, 4 февраля. 12-летняя дочь звезд примерила платье бренда Vivienne Westwood в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет Daily Mail.

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Блу Айви вышла вместе с отцом-рэпером на сцену. Мама девочки, певица Бейонсе, осталась в зале. В отличие от Блу, артистка оделась в мини-юбку и блестящий пиджак.

 

Рэпер Джей Зи с дочерью Блу Айви. Фото: Reuters
Рэпер Джей Зи с дочерью Блу Айви. Фото: Reuters

 

Блу Айви. Фото: Reuters
Блу Айви. Фото: Reuters

Появление Блу Айви шокировало многих поклонников ее семьи в соцсетях, тем, насколько взрослый вид она имела в элегантном вечернем наряде.

Девочка, как и ее мать, не была замечена на красной дорожке, но сияла на сцене в блестящем платье кремового цвета. Элегантный наряд сочитала с ботинками Larroude Dolly на платформе, которые стоят примерно 475 долларов, и дополнила — ярким белым клатчем.

Поклонники матери и отца Блу были шокированы тем, насколько она выглядела взрослой, когда вышла на сцену. Один пошутил, что она лишь "на несколько дюймов ниже Джея".

 

"Когда Блю Айви выросла и стала такой высокой, что у меня отвисла челюсть, когда я ее увидел", — написал шокированный фанат.

"Она выглядит как красивая молодая женщина".

"Джей Зи низкий или Блю Айви высокая?", — пошутил другой.

Некоторые поклонники не могли поверить, что Блю Айви всего 12 лет, учитывая, насколько элегантным было ее платье для премии Grammy-2024.

Отец Блу, рэпер Джей Зи, был награжден премией Dr. Dre Global Impact Award за вклад в музыкальную индустрию.

Напомним, звезды поразили образами на вручении музыкальной премии.

Ранее стали известны победители Grammy-2024.

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