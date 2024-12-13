Папараці підловили доньку Джонні Деппа та її кохану — фото

Акторка Лілі-Роуз Депп та її дівчина музикантка 070 Shake. Фото: instagram/lilyrose_dep

Донька Джонні Деппа продовжує зустрічатися з реперкою 070 Shake. Акторку Лілі-Роуз Депп помітили на рідкісному побаченні в Лос-Анджелесі.

Про це пише Daily Mail.

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Лілі-Роуз трималася за руки зі своєю коханою 070 Shake, яка намагалась прикритися від камер. Пара була разом на прем'єрі фільму жахів "Носферату", в якому донька Деппа зіграла головну роль.

Донька Деппа вдягнула сріблясту атласну сукню, а її супутниця, справжнє ім'я якої Даніель Бальбуена, вибрала для виходу темно-сірий жилет і штани з білою сорочкою.

Lily-Rose and Dani leave after party of «Nosferatu» premiere in Los-Angeles ❤️ pic.twitter.com/JgNmwKKnDz — Lily-Rose Depp Club (@lilyrosedrus) December 13, 2024

Пара зустрічається протягом двох років. Вперше папараці їх помітили взимку минулого року на тижні моди в Парижі, однак вже в травні Лілі-Роуз офіційно заявила про свої стосунки.

Нагадаємо, як сприймає хейт донька Джонні Деппа через скандальне розлучення батьків. Також акторка Лілі-Роуз Депп показала перші кадри свого нового фільму "Носферату".