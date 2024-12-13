Папарацци подловили дочь Джонни Деппа и ее возлюбленную — фото

Дочь Джонни Деппа засветилась на свидании с девушкой
Дочь Джонни Деппа продолжает встречаться с репером 070 Shake. Актрису Лили-Роуз Депп заметили на редком свидании в Лос-Анджелесе.
Об этом пишет Daily Mail.
Дочь Джонни Деппа сходила на тайное свидание
Лили-Роуз держалась за руки со своей любимой 070 Shake, пытавшейся прикрыться от камер. Пара была вместе на премьере фильма ужасов "Носферату", в котором дочь Деппа сыграла главную роль.
Дочь Деппа надела серебристое атласное платье, а ее спутница, настоящее имя которой Даниэль Бальбуэна, выбрала для выхода темно-серый жилет и брюки с белой рубашкой.
Лили-Rose and Dani lee after party of "Nosferatu" premiere in Los-Angeles ❤️ pic.twitter.com/JgNmwKKnDzОпубликовано в Lily-Rose Depp Club (@lilyrosedrus) December 13, 2024
Пара встречается в течение двух лет. Впервые папарацци их заметили зимой в прошлом году на неделе моды в Париже, однако уже в мае Лили-Роуз официально заявила о своих отношениях.
Напомним, как воспринимает хейт дочь Джонни Деппа из-за скандального развода родителей. Также актриса Лили-Роуз Депп показала первые кадры своего нового фильма "Носферату".
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