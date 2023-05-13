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Донька Емінема показала, як відсвяткувала власні заручини

13 травня 2023 14:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Емінема показала, як відсвяткувала власні заручини
Донька Емінема Гейлі Джейд Метерс з майбутнім чоловіком. Фото: instagram.com/hailiejade
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька репера Емінема, Гейлі Джейд Метерс та бізнесмен Еван Макклінток, влаштували вечірку з приводу своїх заручин. Пропозицію руки та серця дівчина отримала два місяці тому.

27-річна інфлюенсерка поділилася фото вечірки у своєму Instagram.

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Вечірка у пентхаузі

На знімках, які пара зробила у стильному пентхаузі, Гейлі позує у короткій білій сукні, а її обранець — у діловому костюмі.

  • Донька Емінема з нареченим
  • Донька Емінема з нареченим
  • Донька Емінема з нареченим
  • Донька Емінема з нареченим
  • Донька Емінема з нареченим
  • Донька Емінема з нареченим
  • Донька Емінема з нареченим
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Також блогерка поділилася з фоловерами відео, на якому готується до вечірки, наводячи красу перед дзеркалом.

Гейлі та Еван зустрічаються з 2016 року. Донька Емінема вивчала у Мічиганському університеті психологію. У навчальному закладі познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком.

Емінем зрідка говорить про особисте. Лише у 2020 році лаконічно відповів на питання про доньку, сказавши, що дуже пишається нею.

Нагадаємо, днями рідна донька американського репера Емінема, блогерка Гейлі Скотт, вирушила у відпустку разом зі своєю сестрою Алайною, яка є прийомною донькою для зірки.

Раніше стало відомо, що репери Емінем та 50 Cent працюють над серіалом на основі фільму "Восьма миля".

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