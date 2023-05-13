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Дочь Эминема показала, как отпраздновала собственную помолвку

13 мая 2023 14:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Эминема показала, как отпраздновала собственную помолвку.
Дочь Эминема Гейли Джейд Метерс с будущим мужем
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь рэпера Эминема, Хейли Джейд Метерс и бизнесмен Эван Макклинток, устроили вечеринку по поводу своей помолвки. Предложение руки и сердца девушка получила два месяца назад.

27-летняя инфлюэнсер поделилась фото вечеринки в своем Instagram.

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Вечеринка в пентхаузе

На снимках, сделанных парой в стильном пентхаузе, Хейли позирует в коротком белом платье, а ее избранник — в деловом костюме.

  • Дочь Эминема с женихом
  • Дочь Эминема с женихом
  • Дочь Эминема с женихом
  • Дочь Эминема с женихом
  • Дочь Эминема с женихом
  • Дочь Эминема с женихом
  • Дочь Эминема с женихом
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Также блогерша поделилась с фолловерами видео, на котором готовится к вечеринке, наводя красоту перед зеркалом.

Хейли и Эван встречаются с 2016 года. Дочь Эминема изучала в Мичиганском университете психологию. В учебном заведении познакомилась со своим будущим мужем.

Эминем изредка говорит о личном. Лишь в 2020 году лаконично ответил на вопрос о дочери, сказав, что очень гордится ею.

Напомним, на днях родная дочь американского рэпера Эминема, блоггер Хейли Скотт, отправилась в отпуск вместе со своей сестрой Алайной, которая является приемной дочерью для звезды.

Ранее стало известно, что рэпперы Эминем и 50 Cent работают над сериалом на основе фильма "Восьмая миля".

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