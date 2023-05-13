Дочь Эминема показала, как отпраздновала собственную помолвку
Дочь рэпера Эминема, Хейли Джейд Метерс и бизнесмен Эван Макклинток, устроили вечеринку по поводу своей помолвки. Предложение руки и сердца девушка получила два месяца назад.
27-летняя инфлюэнсер поделилась фото вечеринки в своем Instagram.
Вечеринка в пентхаузе
На снимках, сделанных парой в стильном пентхаузе, Хейли позирует в коротком белом платье, а ее избранник — в деловом костюме.
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Дочь Эминема с женихом
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Дочь Эминема с женихом
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Дочь Эминема с женихом
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Дочь Эминема с женихом
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Дочь Эминема с женихом
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Дочь Эминема с женихом
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Дочь Эминема с женихом
Также блогерша поделилась с фолловерами видео, на котором готовится к вечеринке, наводя красоту перед зеркалом.
Хейли и Эван встречаются с 2016 года. Дочь Эминема изучала в Мичиганском университете психологию. В учебном заведении познакомилась со своим будущим мужем.
Эминем изредка говорит о личном. Лишь в 2020 году лаконично ответил на вопрос о дочери, сказав, что очень гордится ею.
Напомним, на днях родная дочь американского рэпера Эминема, блоггер Хейли Скотт, отправилась в отпуск вместе со своей сестрой Алайной, которая является приемной дочерью для звезды.
Ранее стало известно, что рэпперы Эминем и 50 Cent работают над сериалом на основе фильма "Восьмая миля".