Донька Пола Вокера вразила сміливою сукнею на прем'єрі "Форсаж 10"
Донька зірки стрічки "Форсаж" Пола Вокера, Мідоу, вирушила до Риму на прем'єру чергової частини франшизи. Дівчина не тільки позувала на червоній доріжці, а й влаштувала імпровізовану фотосесію вулицями "вічного міста".
Фото з подорожі Мідоу виклала у своєму Instagram.
Родина "Форсаж"
Фоловери дівчини захоплено прокоментували її образ, але висловили занепокоєння її надмірною худорлявістю.
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Мідоу Вокер на червоній доріжці Фото: instagram.com/meadowwalker
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Мідоу Вокер та Брі Ларсон на червоній доріжці Фото: instagram.com/meadowwalker
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Мідоу Вокер на червоній доріжці Фото: instagram.com/meadowwalker
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Мідоу Вокер з Він Дізелеме на червоній доріжці. Фото: instagram.com/meadowwalker
Для червоної доріжки Мідоу обрала прозору сукню та коротку куртку.
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Мідоу Вокер зіграла невелику роль у новому "Форсажі". Фото: REUTERS/Remo Casilli
Мідоу зіграла епізодичну роль у "Форсажі 10". Своїми емоціями від роботи над картиною вона поділилася на своїй сторінці у соцмережі.
"Перший "Форсаж" вийшов, коли мені був лише рік! Я виросла на знімальному майданчику, дивлячись на свого батька, Він Дізеля, Джордану Брюстер та багатьох інших. Дякуючи моєму батькові, я стала частиною родини "Форсаж", — поділилася донька Пола Вокера, якій загинув внаслідок нещасного випадку в 2013 році.
Нагадаємо, дочка американського актора Пола Вокера вийшла заміж. До вівтаря її вів колега і друг її покійного батька Він Дізель.
Раніше стало відомо, що фільм кінокомпанії Universal Pictures "Форсаж 10" стане найдорожчим у франшизі. Продюсери збільшили бюджет блокбастера до 340 млн доларів.