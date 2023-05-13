Донька Пола Вокера вразила сміливою сукнею на прем'єрі “Форсаж 10”

Донька актора Пола Вокера Мідоу Вокер. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Донька зірки стрічки "Форсаж" Пола Вокера, Мідоу, вирушила до Риму на прем'єру чергової частини франшизи. Дівчина не тільки позувала на червоній доріжці, а й влаштувала імпровізовану фотосесію вулицями "вічного міста".

Фото з подорожі Мідоу виклала у своєму Instagram.

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Фоловери дівчини захоплено прокоментували її образ, але висловили занепокоєння її надмірною худорлявістю.

Мідоу Вокер на червоній доріжці Фото: instagram.com/meadowwalker

Мідоу Вокер та Брі Ларсон на червоній доріжці Фото: instagram.com/meadowwalker

Мідоу Вокер на червоній доріжці Фото: instagram.com/meadowwalker

Мідоу Вокер з Він Дізелеме на червоній доріжці. Фото: instagram.com/meadowwalker 1 / 4

Для червоної доріжки Мідоу обрала прозору сукню та коротку куртку.

Мідоу Вокер зіграла невелику роль у новому "Форсажі". Фото: REUTERS/Remo Casilli 1 / 1

Мідоу зіграла епізодичну роль у "Форсажі 10". Своїми емоціями від роботи над картиною вона поділилася на своїй сторінці у соцмережі.

"Перший "Форсаж" вийшов, коли мені був лише рік! Я виросла на знімальному майданчику, дивлячись на свого батька, Він Дізеля, Джордану Брюстер та багатьох інших. Дякуючи моєму батькові, я стала частиною родини "Форсаж", — поділилася донька Пола Вокера, якій загинув внаслідок нещасного випадку в 2013 році.

Нагадаємо, дочка американського актора Пола Вокера вийшла заміж. До вівтаря її вів колега і друг її покійного батька Він Дізель.

Раніше стало відомо, що фільм кінокомпанії Universal Pictures "Форсаж 10" стане найдорожчим у франшизі. Продюсери збільшили бюджет блокбастера до 340 млн доларів.