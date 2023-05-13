Дочь Пола Уокера поразила смелым платьем на премьере "Форсаж 10"

Дочь актера Пола Уокера Мидоу Уокер. Фото: instagram.com/meadowwalker

Дочь звезды картины "Форсаж" Пола Уокера, Мидоу, отправилась в Рим на премьеру новой части франшизы. Девушка не только позировала на красной дорожке, но и устроила импровизированную фотосессию на улицах "вечного города".

Фото с поездки Мидоу выложила в своем Instagram.

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Фоловеры девушки восторженно прокомментировали ее образ, но выразили обеспокоенность ее чрезмерной худобой.

Мидоу Уокер на красной дорожке Фото: instagram.com/meadowwalker

Мидоу Уокер и Бри Ларссон на красной дорожке Фото: instagram.com/meadowwalker

Мидоу Уокер на красной дорожке Фото: instagram.com/meadowwalker

Мидоу Уокер с Вин Дизелеме на красной дорожке. Фото: instagram.com/meadowwalker 1/4 _ 4

Для красной дорожки Мидоу выбрала прозрачное платье и короткую куртку.

Мидоу сыграла эпизодическую роль в "Форсаже 10". Своими эмоциями от работы над картиной она поделилась на своей странице в соцсети.

"Первый "Форсаж" вышел, когда мне был всего год! Я выросла на съемочной площадке, глядя на своего отца, Вин Дизеля, Джордану Брюстер и многих других. Благодаря моему отцу, я стала частью семьи "Форсаж", — поделилась дочь Пола Вокера, которой погиб в результате несчастного случая в 2013 году.

Напомним, дочь американского актера Пола Уокера вышла замуж. К алтарю ее вел коллега и друг ее покойного отца Вин Дизель.

Ранее стало известно, что фильм кинокомпании Universal Pictures "Форсаж 10" станет самым дорогим во франшизе. Продюсеры увеличили бюджет блокбастера до 340 млн. долларов.