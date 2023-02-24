Донька зірки Кварталу 95 Олени Кравець відзначає 20-річчя

Акторка Олена Кравець з донькою Марією

В сучасній історії України та світу 24 лютого завжди буде асоціюватися тільки з однією подією — початком повномасштабної війни, яку розв'язала кривава політика кремля. Втім, чимало наших земляків саме в цю дату відзначають свій день народження. Однією з них є донька зірки студії "Квартал 95", телеведучої Олени Кравець, Марія.

Дівчина зробила з цього приводу пост у своєму Instagram.

Деталі

Старшій донці Олени Кравець виповнилось 20 років. За словами Марії, вона народилася у день, який зовсім не хочеться святкувати. Дівчина хотіла б просто стерти його з пам’яті та забути весь той жах. У день народження Марія має лише два бажання.

"По-перше, мрію зустріти свій 21-й день народження в Україні, де кожен клаптик землі під мирним небом. А по-друге, думаю ви самі знаєте. Дякую ЗСУ, що маю змогу в цей день бути вдома в Україні, у своєму рідному місті, з найближчими", — написала зіркова донька.

Публікацію Марія доповнила фотографіями з Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Олени Кравець показала нові тату та оголосила про повернення в Україну.