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Донька зірки "Кварталу 95" Олени Кравець відзначає 20-річчя: що вона написала

24 лютого 2023 13:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Донька зірки Кварталу 95 Олени Кравець відзначає 20-річчя
Акторка Олена Кравець з донькою Марією
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В сучасній історії України та світу 24 лютого завжди буде асоціюватися тільки з однією подією — початком повномасштабної війни, яку розв'язала кривава політика кремля. Втім, чимало наших земляків саме в цю дату відзначають свій день народження. Однією з них є донька зірки студії "Квартал 95", телеведучої Олени Кравець, Марія.

Дівчина зробила з цього приводу пост у своєму Instagram.

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Деталі 

Старшій донці Олени Кравець виповнилось 20 років. За словами Марії, вона народилася у день, який зовсім не хочеться святкувати. Дівчина хотіла б просто стерти його з пам’яті та забути весь той жах. У день народження Марія має лише два бажання. 

"По-перше, мрію зустріти свій 21-й день народження в Україні, де кожен клаптик землі під мирним небом. А по-друге, думаю ви самі знаєте. Дякую ЗСУ, що маю змогу в цей день бути вдома в Україні, у своєму рідному місті, з найближчими", — написала зіркова донька. 

Публікацію Марія доповнила фотографіями з Києва. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька Олени Кравець показала нові тату та оголосила про повернення в Україну.

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