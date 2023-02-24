Дочь звезды Квартала 95 Елены Кравец отмечает 20-летие

Актриса Елена Кравец с дочерью Марией

В современной истории Украины и мира 24 февраля всегда будет ассоциироваться только с одним событием — началом полномасштабной войны, развязанной кровавой политикой кремля. Впрочем, многие наши земляки именно в эту дату отмечают свой день рождения. Одной из них является дочь звезды студии "Квартал 95", телеведущей Елены Кравец, Мария.

Девушка сделала по этому поводу пост в своем Instagram.

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Старшей дочери Елены Кравец исполнилось 20 лет. По словам Марии, она родилась в день, который совсем не хочется праздновать. Девушка хотела бы просто стереть его из памяти и забыть весь ужас. В день рождения у Марии всего два желания.

"Во-первых, мечтаю встретить свой 21-й день рождения в Украине, где каждый клочок земли под мирным небом. А во-вторых, думаю вы сами знаете. Спасибо ВСУ, что имею возможность в этот день быть дома в Украине, в своем родном городе, с ближайшими", — написала звездная дочь.

Публикацию Мария дополнила фотографиями из Киева.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Елены Кравец показала новые тату и объявила о возвращении в Украину.