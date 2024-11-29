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Доньки Кім Кардаш'ян з'явились в кліпі відомого репера

29 листопада 2024 13:55
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Доньки Кім Кардаш`ян знялися у кліпі Chicago West — відео
Бізнесвумен Кім Кардаш'ян. Фото: instagram/kimkardashian
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Доньки Кім Кардаш`ян і Каньє Веста вже в ранньому віці спробували свої сили в музичній індустрії. Діти зірки знялися у кліпі репера Yuno Miles.

Відео було опубліковано на YouTube.

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Доньки Кім Кардаш`ян у кліпі Yuno Miles

Репер Yuno Miles запросив 11-річну Норт і 6-річну Чикаго знятися у своєму кліпі "Bomb". У футуристичному відео сестри мчать пустелею на кібертранспорті Tesla, відбиваючись від істот у масках. Обидві дівчинки також читають реп не лише англійською, а й японськими мовами.

Доньки Кім Кардаш'ян засвітились у кліпі
Донька Кім Кардаш`ян і Каньє Веста Норт. Фото: скриншот YouTube
Доньки Кім Кардаш'ян знялись у кліпі
Донька Кім Кардаш`ян і Каньє Веста Чикаго. Фото: скриншот YouTube

Частина підписників підтримали Кім за те, що вона дала своїм дівчатам творчу свободу, інші називали це відео верхом "кумівства".

"Я впевнений, що діти це придумали, і це все їхня уява. Чудова річ! Чудова робота, діти!".

"Не розумію, чому всі так ненавидять дітей, очевидно, що вони хотіли створити пісню і зробити щось веселе, а ви хейтите, за що?".

"Наступного разу, коли хтось запитає мене, що таке кумівство, я покажу йому це відео".

Інший користувач пожартував, що Кардаш'ян "офіційно стала Кріс Дженнер 2.0" через маркетинг на своїх дітях.

Нагадаємо, прихильники Кім Кардаш'ян захейтили її через новий образ. Також світська левиця похвалилась новим крутим роботом.

Кім Кардашян діти закордонні зірки донька кліп

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