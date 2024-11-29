Дочери Ким Кардашьян снялись в клипе Chicago West.

Бизнесвумен Ким Кардашьян. Фото: instagram/kimkardashian

Дочери Ким Кардашьян и Канье Веста уже в раннем возрасте попробовали свои силы в музыкальной индустрии. Дети звезды снялись в клипе рэпера Yuno Miles.

Видео было опубликовано на YouTube.

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Дочери Ким Кардашьян в клипе Yuno Miles

Рэпер Yuno Miles пригласил 11-летнюю Норт и 6-летнюю Чикаго сняться в своем клипе "Bomb". В футуристическом видео сестры мчатся по пустыне на кибертранспорте Tesla, отражаясь от существ в масках. Обе девочки также читают рэп не только на английском, но и на японских языках.

Дочь Ким Кардашьян и Канье Веста Норт. Фото: скриншот YouTube

Дочь Ким Кардашьян и Канье Веста Чикаго. Фото: скриншот YouTube

Часть подписчиков поддержали Ким за то, что она дала своим девушкам творческую свободу, другие называли это видео верхом "кумовства".

"Я уверен, что дети это придумали, и это все их воображение. Прекрасная вещь! Прекрасная работа, дети!".

"Не понимаю, почему все так ненавидят детей, очевидно, что они хотели создать песню и сделать что-нибудь веселое, а вы хейтите, за что?".

"В следующий раз, когда кто-то спросит меня, что такое кумовство, я покажу ему это видео".

Другой пользователь пошутил, что Кардашьян "официально стала Крис Дженнер 2.0" из-за маркетинга на своих детях.

Напомним, поклонники Ким Кардашян захейтили ее из-за нового образа. Также светская львица похвасталась новым крутым роботом.