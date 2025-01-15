Іван Дорн втрапив в скандал — що трапилося

Український співак Іван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Український співак Іван Дорн, який на початку війни виїхав за кордон, втрапив у скандал. Артист вийшов на одну сцену з росіянами.

Відповідні кадри співак опублікував Stories на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дорн виступає з росіянами

У понеділок, 12 січня, Дорн виступив у Німеччині із росіянами, які начебто не підтримують криваву політику Кремля. Мова йде про акторів Гошу Кудренко та Микиту Єленєва.

Дорн співав із плакатами "біженець" та "насправді я українець", а наприкінці виступу сказав: "Нехай ми переможемо".

Захід організував режисер із РФ Кирило Серебренніков, який закликає підтримувати родини окупантів та просуває культуру РФ закордоном. При цьому режисер називає себе опозиціонером та засуджує російську агресію.

На концерті було ще чимало й інших росіян. Зокрема, актори Гоша Кудренко, Чулпан Хаматова, Варвара Шмикова та інші.

Іван Дорн на концерті в Німеччині. Фото: instagram.com/dorn_ivan

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Іван Дорн виступив перед росіянами на Балі. А також він анонсував альбом з російськими піснями.