Иван Дорн попал в скандал - что случилось

Дорн попал в скандал из-за россиян — детали
Украинский певец Иван Дорн, который в начале войны уехал за границу, попал в скандал. Артист вышел на одну сцену с россиянами.
Соответствующие кадры певец опубликовал Stories на своей странице в Instagram.
Дорн выступает с россиянами
В понедельник, 12 января, Дорн выступил в Германии с россиянами, которые якобы не поддерживают кровавую политику Кремля. Речь идет об актерах Гоше Кудренко и Никите Еленеву.
Дорн пел с плакатами "беженец" и "на самом деле я украинец", а в конце выступления сказал: "Пусть мы победим".
Мероприятие организовал режиссер из РФ Кирилл Серебренников, который призывает поддерживать семьи оккупантов и продвигает культуру РФ за рубежом. При этом режиссер называет себя оппозиционером и осуждает российскую агрессию.
На концерте было еще немало и других россиян. В частности, актеры Гоша Кудренко, Чулпан Хаматова, Варвара Шмыкова и другие.
Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн выступил перед россиянами на Бали.анонсировал альбом с российскими песнями.
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