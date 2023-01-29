Аватар: Шлях води наздоганяє Титанік за касовими зборами

Кадри з х/ф "Аватар: Шлях води"

Довгоочікувана друга частина фільму "Аватар" канадського режисера Джеймса Кемерона нещодавно потрапила до п'ятірки найкасовіших фільмів. Стрічка продовжує очолювати бокс-офіс в багатьох країнах світу, в тому числі у США.

Згідно з даними порталу Boxofficemojo, "Аватар: Шлях води" встановив нове досягнення.

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Блокбастер Джеймса Кемерона офіційно став четвертим касовим фільмом у світовій історії, заробивши 2 млрд 74 млн доларів. Проєкту вдалося обігнати за зборами сьомий епізод "Зоряних війн" — "Пробудження сили", який вийшов у прокат 2015 року.

Раніше сиквелу підкорилися "Людина-павук: Додому шляху нема" та "Месники: Війна Нескінченності". Тепер фільми Джеймса Кемерона посідають три рядки у четвірці найкасовіших проєктів: утримує лідерство перший "Аватар" (2 млрд 922 млн доларів), третє місце поки що у "Титаніка" (2 млрд 187 млн доларів).

У США сиквел "Аватара" заробив 608 млн доларів, залишаючись на першому місці протягом рекордних семи тижнів (як і перша частина). Інші країни додали до скарбнички проєкту 1 млрд 467 млн доларів.

Аналітики вважають, що "Аватар: Шлях води" має реальний шанс поступово змістити з третього місця історію про Роуз та Джека. До речі, "Титанік" вийде у повторний прокат США 14 лютого з нагоди ювілею картини (25 років). Тож боротьба за третю сходинку обіцяє бути гарячою.

Втім, враховуючи інфляцію, найкасовішим фільмом за всю історію кінематографа залишається американська епічна мелодрама 1939 року "Звіяні вітром". Стрічка з Вів'єн Лі та Кларком Гейблом у головних ролях має збори у 3 млрд 918 млн доларів. На другому місці перший "Аватар". Трійку замикає "Титанік".

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки мільйонів втратив голлівудський актор Метт Деймон за відмову зніматися в "Аватарі". Також ми писали, що в Індії під час перегляду "Аватар: Шлях води" в кінотеатрі раптово помер чоловік.