Аватар: Путь воды догоняет Титаник по кассовым сборам

Кадры из х/ф "Аватар: Путь воды"

Долгожданная вторая часть фильма "Аватар" канадского режиссера Джеймса Кэмерона недавно попала в пятерку самых кассовых фильмов. Лента продолжает возглавлять бокс-офис во многих странах мира, в том числе и в США.

Согласно данным портала Boxofficemojo "Аватар: Путь воды" установил новое достижение.

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Блокбастер Джеймса Кэмерон официально стал четвертым кассовым фильмом в мировой истории, заработав 2 млрд 74 млн долларов. Проекту удалось обогнать по сборам седьмой эпизод "Звездных войн" — "Пробуждение силы", вышедший в прокат в 2015 году.

Ранее сиквелу подкорились "Человек-паук: Домой пути нет" и "Мстители: Война Бесконечности". Теперь фильмы Джеймса Кэмерона занимают три строчки в четверке самых кассовых проектов: удерживает лидерство первый "Аватар" (2 млрд 922 млн долларов), третье место пока у "Титаника" (2 млрд 187 млн долларов).

В США сиквел "Аватара" заработал 608 млн долларов, оставаясь на первом месте в течение рекордных семи недель (как и первая часть). Другие страны добавили в копилку проекта 1 млрд 467 млн долларов.

Аналитики считают, что "Аватар: Путь воды" имеет реальный шанс постепенно сместить с третьего места историю о Роуз и Джеке. Кстати, "Титаник" выйдет в повторный прокат США 14 февраля по случаю юбилея картины (25 лет). Поэтому борьба за третье место обещает быть горячей.

Впрочем, учитывая инфляцию, самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа остается американская эпическая мелодрама 1939 года "Унесенные ветром". Лента с Вивьен Ли и Кларком Гейблом в главных ролях имеет сборы в 3 млрд 918 млн долларов. На втором месте первый "Аватар". Тройку замыкает "Титаник".

Напомним, ранее мы писали, сколько миллионов потерял голливудский актер Мэтт Дэймон за отказ сниматься в "Аватаре". Также мы писали, что в Индии во время просмотра "Аватар: Путь воды" в кинотеатре внезапно скончался мужчина.