Дружина Бєднякова зворушливо привітала його з днем народження та опублікувала архівні відео

Шоумен Андрій Бєдняков та акторка Анастасія Коротка

21 березня українському шоумену Андрію Бєднякову виповнилось 36 років. Однією з перших його привітала дружина, акторка Анастасія Коротка.

У своєму Instagram вона опублікувала архівні сімейні відео.

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На першому відео Бєдняков за кермом автомобіля прикидається, що спить. На його колінках сидить донька зіркової пари, Ксенія. Саме вона наче керує машиною у той час, як Коротка все знімає на відео.

"Якби не ти, всього цього не було б. Боже, що то було б за нудне життя. Дяка Богу, що ти народився! Без тебе світ був би як без "Юппі" З днем народження наш любий, сьогодні ми не з тобою, але ми завжди поруч, ти ж знаєш! Я так пишаюся тобою! Це насправді так приємно пишатися своїм чоловіком і знати що ми в надійних руках", — написала Коротка.

Також Анастасія опублікувала в каруселі інші відео з пляжного відпочинку та сімейного походу в ліс по гриби. Бєдняков прокоментував зворушливе привітання дружини: "Моя помста буде серйозною. Люблю вас і сумую трішечки".

Відзначимо, що після початку повномасштабної війни вагітна Анастасія Коротка переїхала у США. Там вона народила хлопчика.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бєдняков розсекретив, скільки йому пропонували за корпоративи в окупованому Криму. Також ми писали, що окупанти знесли дім Бєднякова в Маріуполі.