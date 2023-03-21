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Жена Беднякова трогательно поздравила его с днем рождения и опубликовала архивные видео

21 марта 2023 15:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Шоумен Андрей Бедняков и актриса Анастасия Короткая
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

21 марта украинскому шоумену Андрею Беднякову исполнилось 36 лет. Одной из первых его поздравила жена, актриса Анастасия Короткая.

В своем Instagram она опубликовала семейные архивные видео.

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Подробности

На первом видео Бедняков за рулем автомобиля притворяется, что спит. На его коленках сидит дочь звездной пары, Ксения. Именно она как будто управляет машиной в то время, как Короткая все снимает на видео.

"Если бы не ты, всего этого не было бы. Боже, что это была бы за скучная жизнь. Слава Богу, что ты родился! Без тебя мир был бы как без "Юппи". С днем рождения наш милый, сегодня мы не с тобой, но мы всегда рядом, ты же знаешь! Я так горжусь тобой! Это действительно так приятно гордиться своим мужем и знать что мы в надежных руках", — написала Короткая.

Также Анастасия опубликовала в карусели другие виде с пляжного отдыха и семейного похода в лес за грибами. Бедняков прокомментировал трогательное поздравление жены: "Моя месть будет серьезной. Люблю вас и скучаю немного".

Отметим, что после начала полномасштабной войны беременная Анастасия Короткая переехала в США. Там она родила мальчика.

Напомним, ранее мы писали, что Бедняков рассекретил, сколько ему предлагали за корпоративы в оккупированном Крыму. Также мы писали, что оккупанты снесли дом Беднякова в Мариуполе.

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