Дружина Каньє Веста показалася без білизни

Американський репер Каньє Вест зі своєю дружиною архітекторкою Б'янкою Цензорі. Фото: BACKGRID

Епатажна дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі знову здивувала публіку своїм сміливим образом. Дівчина сходила на обід з чоловіком у колготках без білизни.

Про це пише The Mirror US.

Читайте також:

Дружина Каньє Веста забула вдягнути штани

Папараці спіймали подружжя під час обіду в ресторані швидкого харчування Chic-Fil-A. Б'янка йшла попереду репера з підносом їжі. Австралійська архітекторка була одягнена у білі напівпрозорі колготки та майку в тон.

Цензорі зібрала волосся в тугий пучок та доповнила образ підборами білого кольору.

Дружина Каньє Веста у білих колготках. Фото: @ye_world_/X

Нагадаємо, це колишня помічниця також звинуватила його в сексуальному насильстві. Також стали відомі пікантні подробиці інтиму репера та його дружини.