Дружина Каньє Веста показалася без білизни

Дружина Каньє Веста сходила на обід в колготках без білизни
Епатажна дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі знову здивувала публіку своїм сміливим образом. Дівчина сходила на обід з чоловіком у колготках без білизни.
Про це пише The Mirror US.
Дружина Каньє Веста забула вдягнути штани
Папараці спіймали подружжя під час обіду в ресторані швидкого харчування Chic-Fil-A. Б'янка йшла попереду репера з підносом їжі. Австралійська архітекторка була одягнена у білі напівпрозорі колготки та майку в тон.
Цензорі зібрала волосся в тугий пучок та доповнила образ підборами білого кольору.
Ye & Bianca yesterday. pic.twitter.com/RNbeTR2X97— Ye (@ye_world_) December 3, 2024
Нагадаємо, це колишня помічниця також звинуватила його в сексуальному насильстві. Також стали відомі пікантні подробиці інтиму репера та його дружини.
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