Жена Канье Веста показалась без белья

Жена Канье Веста сходила на обед в колготках без белья
Эпатажная жена Канье Веста Бьянка Цензори снова удивила публику своим смелым образом. Девушка сходила на обед с мужем в колготках без белья.
Об этом пишет The Mirror US.
Жена Канье Веста забыла надеть штаны
Папарацци поймали супругов во время обеда в ресторане быстрого питания Chic-Fil-A. Бьянка шла впереди рэпера с подносом пищи. Австралийский архитектор была одета в белые полупрозрачные колготки и майку в тон.
Цензори собрала волосы в тугой пучок и дополнила образ каблуками белого цвета.
Ye & Bianca Yesterday. pic.twitter.com/RNbeTR2X97— Ye (@ye_world_) December 3, 2024
Напомним, эта бывшая помощница также обвинила его в сексуальном насилии. Также стали известны пикантные подробности интима рэпера и его супруги.
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