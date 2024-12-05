Жена Канье Веста показалась без белья

Американский рэпер Канье Вест со своей женой архитектором Бьянкой Цензори. Фото: BACKGRID

Эпатажная жена Канье Веста Бьянка Цензори снова удивила публику своим смелым образом. Девушка сходила на обед с мужем в колготках без белья.

Об этом пишет The Mirror US.

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Папарацци поймали супругов во время обеда в ресторане быстрого питания Chic-Fil-A. Бьянка шла впереди рэпера с подносом пищи. Австралийский архитектор была одета в белые полупрозрачные колготки и майку в тон.

Цензори собрала волосы в тугой пучок и дополнила образ каблуками белого цвета.

Жена Канье Веста в белых колготках. Фото: @ye_world_/X

Напомним, эта бывшая помощница также обвинила его в сексуальном насилии. Также стали известны пикантные подробности интима рэпера и его супруги.